Juvenil del Cali se siente ‘raro’ por tener que entrenar desde casa

El barranquillero José Enamorado hace parte de una lista de habilidosos y jóvenes jugadores que vienen pidiendo pista en el fútbol colombiano.



Con la camiseta de Orsomarso Palmira tuvo grandes actuaciones en el torneo de ascenso, siendo llamado a la Selección Colombia Sub 20 que fue cuarta en el Suramericano de Chile 2019. Tuvo la posibilidad de ir a Argentina, pero recaló en Equidad durante un corto periodo y hoy hace parte del plantel del Deportivo Cali.



En lo que iba de la Liga BetPlay I-2020 buscaba la oportunidad de mostrar sus condiciones con el cuadro verdiblanco, pero el cese parcial de competencias dejó todo en intenciones.

Admite que el novedoso entrenamiento virtual que adoptó el club para hacerle un drible al covid-19 no ha sido sencillo, pero se deben sacar las cosas buenas: “Se ha sentido un poco raro porque no estábamos acostumbrados, pero de todas maneras seguimos trabajando; eso no nos ha impedido mantener nuestro estado físico bueno, la idea es seguir cuidándonos”.



Sobre el confinamiento afirma que “la cuarentena la he sobrellevado muy tranquilo porque la situación en el mundo no está tan bien que digamos, pero la idea es cuidarnos, mantener a nuestros seres queridos con salud, mantener la casa limpia ante todo, porque a veces he tenido ese desespero por querer salir, hacer cosas que uno hacía normalmente, pero hay que entender esta situación”.



El extremo costeño agrega que “la mayor reflexión que me he llevado de esta situación es que debemos cuidarnos, quedarnos en casa, sabemos que ese virus es muy peligroso y sabemos las consecuencias que trae si llegamos a ser infectados. Debemos de tomar las precauciones necesarias”.



Aunque el certamen colombiano apenas llevaba ocho fechas disputadas cuando fue interrumpido, Enamorado hace una reflexión, a la espera de que se reanude la competencia: “Hasta el momento en este poquito tiempo lo mejor en el Cali ha sido el partido contra Medellín, en el que salí de titular, fue un momento muy lindo porque sabíamos que nos estábamos jugando un gran partido, lo hicimos, sacamos un buen resultado y nos vinimos contentos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces