David González expone su opinión sobre el momento coyuntural del FPC

Para la mayoría de clubes colombianos terminó la cuarta semana de entrenamientos individuales, consistente en acondicionamiento físico, pero esperan que el Gobierno nacional apruebe las prácticas grupales para retomar la parte futbolística frente a una fecha oficial de la vuelta de la Liga del presente año.



Por los lados del Deportivo Cali, también aguarda que haya una definición de la sede, o si, por el contrario, esta semana la decisión de Presidencia es que cada uno pueda actuar en sus estadios naturales.

David González, arquero verdiblanco, habló con la crónica deportiva de la capital vallecaucana. A raíz del legado que dejaron dos técnicos campeones en Colombia como Gabriel Ochoa Uribe y Vladimir Popovic, fue consultado sobre cómo quisiera que lo recordaran cuando se retire del fútbol: “Esa pregunta es complicada porque yo ando en una etapa de mi vida en que no estoy buscando reconocimientos de que nadie me recuerde por nada, vivo mi vida la disfruto, si por algo será que simplemente con el pasar del tiempo que los compañeros con los que logré compartir en una cancha digan que fui una buena persona, no va a importar que digan si fue buen arquero, mal arquero o que ganó no sé cuántos títulos, que perdió cuántas finales, eso al final no pasa de ser el trabajo, pienso que es más como ser humano que digan que fui buen amigo, que siempre estaba alegre, que les ayudé en momentos difíciles, pensaría yo que es el legado que me gustaría dejar”.

Al mismo tiempo, después de gestionar su nombre en la burbuja del protocolo ante la salida de Eduardo Niño a Emiratos Árabes, Jorge Rayo hizo presencia oficial de Jorge Rayo en el trabajo con los arqueros, a lo que González respondió, al igual que sobre lo que le ha costado el regreso a la cancha: “Con Jorge tengo una relación de más de 20 años, la primera vez que estuve en el Deportivo Cali, en el 2000, él era entrenador de arqueros con el finado Carlos Portela, tenemos historias, compartimos muchas cosas, también en el 2006-2007 él hizo parte de ese grupo de entrenadores de arqueros con Pedro Zape, o sea que no soy ajeno a él como persona y al trabajo que él implementa, eso por lo menos para mí es bueno porque no genera esa transición en algunos casos accidentados para volverse a acostumbrarse a la forma de entrenar de alguien.

Por el otro lado, no puedo negar que cuesta, porque estuvimos estos cuatro meses haciendo trabajos mucho más de fuerza, coordinativos y no se podía hacer nada específico, aunque yo en un pedazo de manga que tengo en mi casa hice algunos entrenamientos con mi hijo y me tiraba, pero no es lo mismo. Obviamente los reflejos y el trabajo el primer o segundo día de trabajo que llegué no es lo que único esperaba por las limitantes que trae el protocolo, pero a medida que uno va interactuando más con la pelota va, eso va retornando de a poco, no voy a decir que hoy después de un mes me estoy sintiendo igual que cuando empezamos hace cuatro semanas, la mejora ha sido importante y eso lo deja a uno más tranquilo porque sabemos que todos venimos de una para así, que iba a ser normal que esto pasara y que íbamos a tener un tiempo suficiente para volver a ponernos a punto. Ahora estamos esperando que nos dejen llegar a otros niveles del protocolo y poder hacer trabajos más específicos a nivel grupal”.

En cuanto a si la falta de público en las tribunas puede llevar a un relajamiento de los jugadores, señaló que “puede llegar a incidir, pero no creo que sea de manera voluntaria, no creo que exista un jugador que vaya a relajarse simplemente porque quiso, porque no hay presión de la hinchada y nadie le va a gritar nada, no pienso que eso vaya a pasar, uno siempre como jugador quiere entregar todo lo que más pueda. Yo, por ejemplo, en todos los años que llevo jugando, siempre esos partidos a puerta cerrada cuando me tocó alguna vez porque habían sanciones o por violencia, eso nunca dejaba de sentirse como si fuera un entrenamiento, entonces qué pasa, que si vos sos un jugador que estás acostumbrado a entrenar a full, con responsabilidad y más importante aún, entrenarte pensando que es lo mismo que un partido, pienso que no vas a tener ningún problema. El tema es si el entrenamiento muchas veces uno lo ha asumido como simplemente eso, un entrenamiento, y hay algunas personas que piensan que el problema no es en la semana sino el domingo en la cancha, de pronto ese tipo de personas es posible que vayan a sentir ese golpe. No va a ser lo mismo, nos vamos a tener que acostumbrar a algo totalmente distinto, los que en algún momento pensamos que eso se va a sentir como un entrenamiento, vamos a tener que borrar eso de la cabeza y acostumbrarnos a una realidad distinta, a hacer que funcione, porque sino no vamos a poder”.

¿Qué piensa de las circunstancias que se han dado en Dimayor con el cambio de presidente y cuándo regresaría el campeonato? “Ha sido un momento bastante complicado, pienso que en la historia del fútbol colombiano, Dimayor y Fedefútbol no había existido como una división tan marcada. De todas maneras me parece que todo eso se exacerba por la pandemia, pienso que en todos los sectores del país ha habido problemas producto de eso, obviamente nos vemos golpeados económicamente, algunos equipos más que otros, pensaría yo, dependiendo del tema de patrocinios, taquillas y cosas así, y se aprovechó esa situación para generar un ambiente de discordia, unos por un lado, otros por otro, y al final los que terminamos siendo más perjudicamos somos los que verdaderamente estamos allá adentro: los jugadores, los técnicos, los clubes como tal… Nosotros los que inicialmente peleábamos y lo que queríamos con ahínco era poder volver a entrenar, ya eso se logró, ahora estamos esperando es que nos dejen entrenar de una manera más normal, acorde a nuestro deporte, que es en conjunto y con interacción. Lo que vaya a pasar de aquí en adelante con la elección del nuevo presidente en Dimayor, por lo menos hay nuevo aire, unas nuevas relaciones con el Gobierno y Ministerio, eso puede ayudar, lastimosamente estamos en medio de una pandemia y eso va a dictar muchas cosas, pienso que nosotros los jugadores no podemos decir si tiene que ser en una sede o no, simplemente queremos poder jugar, obviamente con todos los protocolos y todos los preventivos del caso, pero que sea donde sea, simplemente que los que estén allí al frente y tengan en las manos esa decisión que la tomen de la mejor forma, es normal que entren temas económicos, de salubridad y en eso nosotros no podemos opinar”.

¿Cómo ha visto el ánimo del grupo en estas cuatro semanas de entrenamientos individuales? “Hay que tener en cuenta que los arqueros estamos trabajando aparte y en un horario en que no coincidimos con algunos compañeros, en el momento en que ellos están de salida, yo estoy entrando por otro lado, prácticamente ha sido imposible sentarme y que hablemos, pero estoy completamente seguro que el solo hecho de haber salido de las cosas y poder volver a entrenar eso ya genera un ambiente resonante, donde todos logramos lo que queríamos, volver a entrenar. Supongo que ya todos también en este momento deben tener en la cabeza cuándo es que nos van a dejar hacer trabajos grupales y más específicos, porque de todas maneras después de cuatro semanas de reacondicionamiento ya uno quiere pasar a otras cosas”.

¿Se ha ido preparando para la opción de una concentración larga si la Liga se reanuda en una sola región?



“Viendo más o menos lo que ha pasado en otros países, en Estados Unidos con la MLS, con el béisbol y el baloncesto; lo que pasa ahora con la ‘Champions League’ y la ‘Europa League’, es una opción que está sobre la mesa, no sé qué tan posible vaya a ser aquí en Colombia por el tema económico, pero estoy preparado para eso, desde hace mucho tiempo lo metí en mi cabeza como que iba a ser una de las posibilidades, simplemente si llega no me agarra de sorpresa ya con mi familia ya hemos tomado los correctivos que tengan que hacerse para que no sea traumático y solo una experiencia más. Si se da, tomarlo como un momento para tomar algo nuevo y tratar de salir y poder decir en unos años que salimos campeones en un torneo que se jugó en una sola sede y estuvimos concentrados unos dos meses”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces