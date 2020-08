Brayan Fernández confía en tener la llave del gol en Águilas Doradas

Águilas Doradas completó su quinta semana de trabajos individuales en su sede de Llanogrande con la firme convicción de retomar el protagonismo en la Liga, cuando esta vuelva a escena. El equipo que dirige el venezolano Francesco Stifano cuenta con una mezcla de jugadores jóvenes con experimentados. Entre los llamados a destacarse, está el delantero antioqueño Brayan Fernández, quien dice estar muy bien preparado en la parte física y solo espera que la pelota comience a rodar para poner a celebrar a la afición dorada.



“Las sensaciones han sido extrañas por la manera de entrenar, no hay contacto con los compañeros y eso nos falta. Poco a poco nos tuvimos que adaptar, cuidándonos y creemos que, con la nueva fase, podremos trabajar bien en la parte táctica para buscar nuestra mejor forma en la Liga. Siempre estamos con la mejor actitud”, detalló Fernández.

Sobre la llegada de Christian Marrugo y esa sociedad para el frente de ataque, Brayan indicó que “es un gran jugador, una gran persona. Con estos días que lo comencé a conocer, es muy humilde, viene a aportar al grupo, viene a mejorarnos, a potenciarnos, se nota la experiencia y el liderazgo. Para mí es muy positivo que esté, porque hace muchas asistencias y me da muchos consejos cuando volvamos al terreno de juego”.

En lo personal, el delantero describió un poco cómo son sus entrenamientos de definición. “Ha sido diferentes, pero debemos poner la mejor actitud. Me ha tocado ingeniarme la manera para practicar los remates, no ha sido fácil, pero me siento muy bien en la parte física y eso va a ayudar mucho cuando podamos entrenar de manera grupal y luego pasar a la competencia. Estamos viendo que en Europa los equipos que mejor trabajan la parte física y táctica, han sido superiores y eso es lo que debemos tener en cuenta”.

Analizando el ataque del equipo, donde tiene un compañero como Jáder Obrian quien ha sido efectivo en los encuentros disputados a comienzo de año, Brayan resaltó que no se puede recargar la responsabilidad del gol en uno o dos jugadores. “Tenemos que aprovechar que varios jugadores tienen esa virtud de pisar al área, como Aldo (Leao Ramírez), el mismo Christian (Marrugo), Miguel (Murillo), en el mediocampo con Giovanny (Martínez), Juan Pablo Otálvaro, son jugadores con mucha capacidad para marcar. Somos un equipo y debemos trabajar para el mismo lado”.

Finalmente habló sobre la incertidumbre que ha sido el comienzo de la Liga y la manera en la que él ha manejado este tiempo de pandemia. “Para nadie es beneficioso la para de la Liga, el fútbol es muy corto y las oportunidades son pocas. De nada sirve renegar, hay que tener una mentalidad muy fuerte y ser positivos cuando regresemos. Desde el primer partido debemos marcar diferencia y afrontar la seguidilla de juegos. Tenemos la esperanza que en septiembre podamos comenzar, lo más importante es cuidarnos y no dar ventajas en contraer el virus por hacer algo incorrecto. No estamos exentos de contagiarnos, pero es importante cuidarnos lo más que se pueda”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8