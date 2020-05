¡Acuerdo listo! Titular del Cali que por fin arregló su continuidad

Deportivo Cali acaba de realizar un segundo acuerdo con sus jugadores en cuanto a rebaja salarial y renovación de contratos, algo que le permitirá llegar tranquilo en el momento en que se anuncie la fecha de un eventual regreso de la Liga I-2020 en Colombia.



El único futbolista que estaba pendiente por materializar la extensión de su contrato era el lateral izquierdo Darwin Andrade, pero esta semana el arreglo general lo cobijó y quedó todo listo.



Acerca de la nueva modalidad de practicar en casa, el defensa colombiano señaló que “los entrenamientos se han llevado de buena manera, lógicamente hace falta hacerlos en el campo, en el terreno, pero hasta ahora por la plataforma se han hecho bien, se trata de mantener siempre la alegría y la motivación para seguir trabajando”.



Acepta que no ha sido sencillo, pero hay que tener tranquilidad para que todo termine bien: “Todo mundo en algún momento le da ansiedad, desespero de estar en casa, en mi caso, soy mucho de estar en familia y no me ha dado tan duro, pero hace falta ir nuevamente ir al entrenamiento, ver los compañeros, de pronto ver cosas distintas, pero todo se puede llevar”.



No obstante, como algunos de los juveniles que han mostrado alguna nostalgia, sostiene que el fútbol “se extraña muchísimo y más por el momento que veníamos teniendo, daba alegría ir a cada partido a hacer las cosas bien, porque veníamos ya adquiriendo una identidad y un estilo de juego muy bueno, teniendo resultados positivos, eso te da la motivación de seguir jugando, se extraña mucho los entrenamientos, ver lo compañeros, el estadio lleno”.



También revela que su mayor satisfacción reciente con el Cali fue el “el gol que le hice al Pereira, fue una mezcla de mucha alegría y efusividad porque venía buscando el gol hace mucho tiempo, me emocioné mucho. También los clásicos, en el que le ganamos con el gol de Dinenno, de cabeza, que fue mi primera asistencia en el clásico, y uno de los últimos con el gol de cabeza de Christian Rivera terminando el partido”.



Tampoco desconoce que para un probable retorno de la actividad deben cumplirse los protocolos: “Lógicamente existe cierto tipo de temores porque todavía no se ha encontrado una vacuna, el riesgo de contagiarse es bastante grande, esperemos que el Gobierno y el Ministro de Salud tome la mejor decisión para ver qué plan se puede utilizar para que se reanuden las actividades, así sea en grupos separados y que el fútbol vuelva lo más pronto posible, pero primero está la salud de nosotros, nuestros familiares, de las personas que también trabajan en los clubes y de todos en general. Cuando sea necesario volveremos. La idea de volver es con una actitud diferente y un pensamiento distinto y que todo este tiempo nos sirva para algo”.



Como uno de los hombres que más invita a sus compañeros a la oración, deja una reflexión: “de manera personal que busquemos más de Dios, que disfrutemos de la familia, aprovechar cada momento, estar con ellos, de pronto nosotros por nuestra profesión no tenemos mucho tiempo para compartir”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces