Andrés Andrade, enfocado para ser el líder del ataque de Nacional

Aunque se mostró molesto por la demora para los entrenamientos grupales, Andrés Andrade es optimista y quiere seguir marcando diferencia con su juego al servicio del conjunto verdolaga, el vallecaucano se nota feliz en Atlético Nacional y está expectante para el retorno a la competencia.



“He tratado de hacer lo mejor que pudiera para el club, volver a destacarme y sentirme bien en el fútbol colombiano, hasta el momento de la pandemia lo estaba consiguiendo. En estos momentos, nadie va a saber cómo vamos a llegar a la competencia. Queremos que reinicie el fútbol para el bien de todos nosotros”, señaló el ‘rifle’ quien apunta a la excelencia y los títulos en todos los frentes que disputen los antioqueños.

Además, “Nacional tiene grandes jugadores, grandes atletas y creemos que vamos a competir de la mejor manera. El sistema de las rotaciones nos va a dar descanso y tener al mejor once posible. Debemos pelear por todos los torneos que tenemos en frente, que esa angustia que vivimos en estos meses, la podamos sacar dentro del terreno de juego”, resaltó.

En cuanto al grupo, Andrade precisó que “físicamente estamos bien, hemos trabajado a tope, estamos en condición. Hemos corrido mucho, quizás es la pretemporada más larga que he tenido. Lo primero es entrenar, jugar y luego pensaremos en las diferentes competiciones”.

Finalmente, habló de su curso de entrenador que venía adelantando con el Fútbol Club Barcelona, donde aprovechó el tiempo libre en pandemia para recibir nuevos conocimientos. “El curso ya terminó, acerté en comenzarlo a la par de la pandemia, porque eso me sirvió para entretenerme y me dejó mucho aprendizaje. Me resta es entregar el trabajo final para obtener el certificado”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8