El jugador de América que ha tenido 'llamadas de todo el mundo'

Juan Pablo Segovia es uno de los jugadores de América que aún no regresan a entrenamientos con el equipo. Y es que desde hace varios meses el jugador y los directivos han tenido diferencias por diferentes temas.



“Mucha gente no sabe que el representante mío, aunque yo no lo llamo así, lo conozco desde los 13 años. No sé si muchos jugadores pueden decir eso, pero para mí es como mi papá. Yo le digo y él a mí y entre los dos decidimos. En América saben que él es como mi padre y hay millones de cosas que quizás la gente no lo sabe, incluso antes de la pandemia, pero no fue algo solo rebaja de salario. En algún momento se solucionará por el bien de todos”, contó en Zona Libre de Humo.

Pero Segovia fue cauteloso con exponer la situación entre él y el club, pues aún no llegan a un acuerdo. Lo que sí explicó es que estarían cerca de ponerse de acuerdo.

“Son temas que se desinforma un poco. Son desorganizaciones que uno entiende, pero no las expone porque quizás no dejan bien paradas a otras personas. Acá lo único debe procurar es buscar el bienestar propio y del club. Hay que ponerse en el lugar del otro. Sé cómo es el mundo del fútbol, el mundo empresarial. Mi intención siempre ha sido estar acá y quiero volver a entrenar”, dijo Segovia.

Lo que sí dejó claro Segovia es que él no está pidiendo nada anormal ni nada que no haya sido pactado desde hace un tiempo, pues las diferencias están desde antes de que se pausara el fútbol.

“Cada uno es libre de hacer respetar sus derechos y quizás nosotros al ser extranjeros no es fácil la situación porque dejamos las familias y demás. Pero al menos en mi caso, si tuviera que hacer respetar cosas que no cumplieron en mi contrato antes de que empezara la pandemia, quizás no estaría acá y estaría en otro lado. Solo hasta esta semana hablamos de rebaja salarial”, explicó.

Además, el defensa argentino y capitán sentenció que no solo lo hace por él sino para que el club también mejore cada vez más.





“Yo vengo de un club como Independiente del Valle que es un ejemplo. Mucha gente no lo conocía, pero ellos están en un proceso. América debe mejorar muchas cosas y eso no le debe doler a nadie. Debe mejorar y lo está haciendo para el propio club y el propio fútbol colombiano”, añadió.



Finalmente, Segovia sostuvo que es mentira que otro club del país lo esté buscando: “He tenido llamados de toda parte del mundo, menos de Colombia”.