Adrián Ramos no sería el único 'hijo pródigo' que volvería al América

América de Cali sigue en la búsqueda de jugadores para reforzar su plantilla con miras a los compromisos de la próxima temporada.



Adrián Ramos es esperado este fin de semana en Cali, proveniente de España, y es un hecho que la posibilidad de regresar al club de sus amores, donde se formó como profesional, le interesa mucho. Habrá que hacer un gran esfuerzo económico, de parte y parte, pero la voluntad es que pueda volver, a sus 33 años.



Si fuera posible su regreso, no sería el único. Entre las posiciones que buscan nuevas caras está la de volante de segunda línea y aunque existen varios candidatos, al parecer uno que nació en sus divisiones menores en 2005 podría regresar para ponerse la casaca escarlata.



Se trata del zurdo Javier Reina, quien también era pretendido por el Medellín, pero todo apunta a que el volante de 30 años estaría dispuesto a aceptar la oferta del equipo de sus amores.



Reina brilló por su talento en el campeonato pasado con el Once Caldas, pero también ha militado en Millonarios, Deportivo Pasto, Colo Colo de Chile, Cruzeiro, Ipatinga, Ceará y Vitoria de Brasil, Olimpo de Argentina y Chunnam Dragons (Corea del Sur).



De igual forma, hizo parte de los procesos de Selección Colombia Sub 17 y Sub 20. No hay duda que Reina cuenta con una buena trayectoria, pero tendrá que concientizarse de su buen juego para aportarle al campeón colombiano, si finalmente llega a un acuerdo con los directivos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces