Muy político: La respuesta de Vélez a polémica foto con Ñeñe Hernández

Jorge Enrique Vélez habló este martes sobre una polémica foto que se reveló hace poco. En dicha imagen, el presidente de la Dimayor aparecía junto a José Guillermo ‘Ñeñe' Hernández, el hombre que tiene en jaque a varios políticos colombianos.

El ‘Ñeñe' fue asesinado hace varios meses cuando, presuntamente, lo iban a robar en Brasil. Sin embargo, recientemente se dieron a conocer unos audios en los que él hablaba sobre una posible compra de votos para el presidente Iván Duque en la última vuelta presidencial.

A este hombre también se le relacionó con la muerte de un joven y por hacer parte de la estructura criminal de mafioso ‘Marquitos’ Figueroa.

Al conocerse esos audios aparecieron muchas imágenes del ‘Ñeñe’ Hernández con políticos como Álvaro Uribe Vélez, con el presidente Iván Duque, y otras personas conocidas de la política colombiana.

#AEstaHora | El presidente de la @Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se refiere a esta fotografía 👇 publicada en la cuenta de Instagram del 'Ñeñe' Hernández.

Otra de las imágenes que se conoció fue la presencia de Jorge Enrique Vélez en una foto con el ‘Ñeñe’ y otras personas que no son conocidas. Al respecto de esa fotografía, el presidente de la Dimayor habló en la última rueda de prensa.

“Cuando me invitan a una comida, yo nunca pido la lista de quienes van a ir. A mí me invitaron a una comida de la comunidad del festival vallenato y fui. Yo voy frecuentemente a Valledupar. Ahí habían unas 20 personas, entre empresarios. Tengo fotos con un millón de colombianos y nunca me negaría a una foto", dijo.

Así, Vélez quiso dar por cerrado este espinoso tema que ha mojado a varias personas y entidades del sector público del país.