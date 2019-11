Ceppelini y su continuidad en Nacional: ‘Espero que pueda quedarme’

Atlético Nacional continúa en la batalla por un lugar en la final de la Liga II-2019 y para esto les quedan cuatro partidos cruciales en los que debe sostener la lucha y buscar sumar la mayor cantidad de triunfos posibles. Uno de los elementos claves para conseguir este objetivo es Pablo Ceppelini, quien, a lo largo del año, ha sido uno de los jugadores importantes en el equipo ‘verdolaga’. Previo al encuentro contra Junior en el Atanasio, el uruguayo espera que Nacional pueda lucirse y encontrar tres puntos que le permitan seguir en carrera.

“Sabemos que es un partido difícil contra Junior, para nosotros es clave sumar tres puntos que nos permitan seguir en la lucha y darle una alegría a nuestra gente. Estos cuadrangulares finales, lo que importa es ganar, debemos mejorar para lo que viene. Sabemos que si ganamos los tres partidos de local y sumamos como visitante en alguno de los dos partidos que nos quedan, estaremos en la final”, indicó Ceppelini.

El uruguayo, quien llegó procedente de Danubio en enero y cuyo contrato vence en diciembre, ha venido conversando con los directivos colombianos para continuar su carrera en el equipo antioqueño. No obstante, Ceppelini aclaró que la idea es que Nacional compre su pase, que según Transfermarkt, estaría tasado en 1 millón de dólares.

“La negociación sería comprarle el pase a Danubio y que sea jugador de Nacional. Están hablando del tema del contrato, de los años, del tema económico, pero aún no se ha decidido nada. No hay nada concreto, pero lo único que puedo decir es que sería para una compra, no para extender el préstamo, estoy muy tranquilo y ojalá se pueda dar. Tengo la cabeza en los cuadrangulares, estoy con la intención de quedarme, mi representante está en conversaciones con los directivos de Nacional y estamos esperando firmar el contrato, espero que pueda quedarme y ser campeón con el equipo que es lo más importante”, indicó.

Nacional tiene plazo hasta el 31 de diciembre para tomar esa opción que no ven muy lejana, teniendo en cuenta el rendimiento y el acoplamiento a la idea de juego de Juan Carlos Osorio. Por ahora, el oriental sigue feliz y ‘amañado’ en Medellín, donde su familia también está contenta y el presente para 2020 es venturoso, siempre y cuando se logren los objetivos de 2019. Además, en el conjunto verde están a la espera del fallo del TAS, que estaría proyectado para que salga entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín