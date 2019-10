Gómez y su nueva función como lateral izquierdo ¿Un quemadero?

Atlético Nacional volvió a fallar su intento de ser líder en la Liga II-2019 y no pudieron brindarle a su fanaticada una alegría en el día del hincha. El conjunto antioqueño no perdía, en celebraciones del ‘Día del Hincha Verdolaga’, desde el 27 de octubre de 2013, cuando cayó con Boyacá Chicó 0-1. Frente a Junior se repitió la historia y el marcador.

Uno de los que habló al final del partido fue Sebastián Gómez, quien se lamentó por el resultado adverso y explicó la nueva función que Juan Carlos Osorio pretende desempeñar con él, jugando de lateral izquierdo.



“Fue una lástima que se perdió en el día del hincha, salimos a buscar la victoria, para conseguir el liderato. Cuando éramos once contra once, el partido estaba muy igualado, desafortunadamente todo cambia cuando quedamos con diez y eso cambió todo el partido”, precisó.

Sobre el puesto de lateral izquierdo, Gómez explicó que “el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) me pide que sea un lateral interior. Cuando tengamos la pelota, me pide que me convierta en un volante interior, en defensa me falta, nunca había jugado como lateral, pero estoy dispuesto a lo que el técnico quiera conmigo”.



Pensando en lo que viene, el próximo jueves contra Patriotas, Sebastián es optimista: “Nos queda darle vuelta a la página y pensar en Patriotas, es la oportunidad para lograr la clasificación, la tenemos muy cerquita, esperemos mejorar e ir a buscar esos tres puntos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín