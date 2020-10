Nacional vive su pesadilla: Tolima mantiene su paternidad y ganó 1-2

Deportes Tolima venció como visitante 1-2 sobre Atlético Nacional, en duelo pendiente por la novena fecha en la Liga colombiana 2020, el conjunto musical fue certero, pese a fallar un penal y desperdiciar varias ocasiones claras, con goles de Jaminton Campaz y Andrey Estupiñán, contra un conjunto verdolaga confundido, incómodo y que volvió a generar dudas desde el planteamiento, hasta el funcionamiento, donde el descuento en el marcador lo puso el cuadro ‘vinotinto y oro’, con un gol en contra de Julián Quiñones.





Atlético Nacional presionaba muy arriba sobre la línea defensiva del Deportes Tolima. El conjunto visitante buscaba transiciones rápidas y juego por banda, aunque faltaba fluidez en el juego, ambos equipos salieron a proponer y buscar el resultado. Tolima circulaba la pelota por todo el frente de ataque y con su juego físico, recostaba al local en su arco.



Al minuto 11, una mano dentro del área de Christian Mafla tras una disputa con Jaminton Campaz, a lo que el árbitro Jhon Perdomo no dudó en sancionar penal a favor del Tolima, un par de minutos después, Juan Fernando Caicedo cobró al palo derecho del arco sur, pero Aldair Quintana atajó a dos tiempos de gran manera.



Los verdolagas sufren con su línea de tres en el fondo y al minuto 15, Deportes Tolima vuelve a tener una opción de ataque con una falta cerca del área, producto de una falta de Jorge Segura, quien fue amonestado. Danovis Banguero cobró, pero la pelota se fue desviada.



El conjunto visitante tenía el control del partido, sobre un Nacional que intentaba jugar en presión y marca adelantando sus líneas, pero se notaba descompensado cuando lo agredía Tolima con pelotas largas partiendo desde su arquero Álvaro Montero y buscando a Omar Albornoz como Caicedo.



Sobre el minuto 30, Nacional comenzó a sostener la pelota, la visita recupera y emplea el contraataque para lastimar. El partido se notaba muy cortado. Al minuto 33, un desborde por el sector izquierdo de Campaz, le quedó la pelota a Estupiñán, quien no logró definir a arco vacío.



Al minuto 36 y tras tanta insistencia sobre el arco de Aldair Quintana, llegó el gol del Tolima a través de una incursión desde el sector derecho por parte de Omar Albornoz, centrando al área para que Estupiñán pivoteara y la pelota le quedó a Campaz, quien definió con precisión. Tras el gol, Nacional intentaba buscar el arco contrario, pero no logró ser profundo. El primer tiempo terminó con un Tolima cómodo y un Nacional que no tenía la calma necesaria para estructurar su juego.



En la etapa complementaria, Nacional efectuó tres cambios; salieron Déinner Quiñones, Andrés Andrade y Bryan Rovira para darle paso a Vladimir Hernández, Jarlan Barrera y Brayan Córdoba, pasando la línea de tres y dos volantes de marca, a línea de tres con un volante de marca y concentrando el juego con jugadores de un corte más interior.



Al minuto 5, Omar Albornoz inquietaba el arco de Quintana con un remate cruzado, tras un pase en profundidad. Los locales intentaban salir, pero perdían la pelota a la hora de efectuar la transición de defensa a ataque.



Al minuto 15 y tras una jugada que nació en los pies de Jorge Segura por el sector derecho, derivó en un pase a Jarlan Barrera quien intentó filtrar la pelota al área rival y en un intento de rechazo, Julián Quiñones marcó gol en propia puerta, igualando el marcador.



Tolima volvió a ponerse al frente en el marcador al minuto 26, tras un avance desde el sector izquierdo con un saque de banda que recibió Omar Albornoz, éste filtró para Campaz quien remató al arco, Aldair Quintana concedió un rebote en el área chica, en donde estaba atento Caicedo y el ‘9’ se la entregó a Andrey Estupiñán quien remató sin problemas.



Al minuto 39 y tras un pase filtrado de Campaz para Juan Fernando Caicedo y antes de rematar al arco, fue derribado en el área por parte de Christian Mafla. El árbitro Jhon Perdomo había sancionado penal, pero el VAR mandó a que chequeara la jugada y tras un par de minutos, Perdomo anuló la decisión.



Al minuto 43 y tras un contraataque de Deportes Tolima, Jaminton Campaz eludió a Mafla y disparó con pierna izquierda a un ángulo inatajable del arquero Quintana, decretando el tercero a favor del conjunto musical. Sin embargo, el VAR ayudó al árbitro para anular el gol por un fuera de lugar de dos jugadores en el conjunto visitante.



Al final, Nacional no logró ser un equipo confiable, dejó muchas dudas en defensa y en ataque, de no ser por Tolima que le faltó ser más eficaz para no dejar en ridículo al conjunto local.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe a Envigado Fútbol Club en el Atanasio, mientras que Deportes Tolima enfrentará a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



Síntesis



Atlético Nacional 1-2 Deportes Tolima



Atlético Nacional: Aldair Quintana (6); Helibelton Palacios (5), Jorge Segura (4), Christian Mafla (5); Baldomero Perlaza (5), Bryan Rovira (5), Yerson Candelo (4), Andrés Andrade (5), Déinner Quiñones (5); Jefferson Duque (4), Fabián González Lasso (4).



Cambios: Vladimir Hernández (4) por Déinner Quiñones (1 ST), Jarlan Barrera (5) por Andrés Andrade (1 ST), Brayan Córdoba (5) por Bryan Rovira (1 ST), Sebastián Gómez (5) por Baldomero Perlaza (18 ST), Cristian Blanco (4) por Jorge Segura (25 ST).



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Jonathan Marulanda (6), Julián Quiñones (4), Anderson Angulo (6), Danovis Banguero (6); Yeison Gordillo (6), Juan David Ríos (6), Andrey Estupiñán (8), Jaminton Campaz (9); Omar Albornoz (7), Juan Fernando Caicedo (7).



Cambios: Luis Miranda (SC) por Andrey Estupiñán (36 ST), Daniel Cataño (SC) por Omar Albornoz (45+2 ST), Leyvin Balanta (SC) por Jaminton Campaz (45+4 ST).



D.T.: Hernán Torres.



Goles: Julián Quiñones (propia puerta) (15 ST) para Atlético Nacional. Jaminton Campaz (36 PT), Andrey Estupiñán (26 ST) para Deportes Tolima.



Amonestados: Bryan Rovira (3 PT), Jorge Segura (15 PT), Andrés Andrade (43 PT) para Atlético Nacional. Yeison Gordillo (39 PT), Andrey Estupiñán (2 ST) para Deportes Tolima.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Jhon Perdomo (6).



Partido: bueno.



Figura: Jaminton Campaz (9).



Estadio: Atanasio Girardot.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8