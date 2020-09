Algo de razón: Dimayor aplazó Nacional vs Tolima por casos de covid-19

El partido polémico de la jornada era Nacional vs. Tolima, que se iba a disputar este viernes en horas de la noche en el regreso del fútbol colombiano. Ahora, finalmente, no se jugará el encuentro.



Tolima había pedido no jugar y no recibió respuesta positiva, por lo que emitió un comunicado explicando que jugará "bajo protesta" tras varios casos de covid-19. Finalmente, se confirmó que no se jugará.



Comunicado completo de Dimayor:

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, en esfuerzo conjunto con la Comisión de Verificación de la FCF, siguen trabajando de manera mancomunada para garantizar que todos los involucrados en las competencias, se encuentren con el mejor estado de salud y en ningún momento se ponga en riesgo la vida de las personas que hacen parte de las delegaciones deportivas, conformadas por: jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo de la institución. En este sentido, la organización está en constante comunicación con los clubes, para que el cumplimiento del protocolo de bioseguridad en la reactivación del balompié nacional sea rigurosamente ejecutado en cada una de sus fases.



Con relación a los procedimientos que se han implementado, en la situación presentada por el Deportes Tolima y las pruebas PCR que en principio se realizaron al club el 15 de septiembre, estas arrojaron 19 casos positivos (11 jugadores y 8 cuerpo técnico y logístico), debemos aclarar, que la segunda muestra tomada el 16 de septiembre en la ciudad de Ibagué, produjo tan solo 7 jugadores positivos y con base a este procedimiento la administración de la DIMAYOR, autorizó el viaje en un vuelo chárter a la ciudad de Medellín, para que el compromiso correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020, frente al Atlético Nacional se realizará según la programación estipulada. Posteriormente y cumpliendo con los respectivos protocolos, a la delegación que se trasladó hasta la capital antioqueña, se le realizará una nueva prueba de detección de antígeno para COVID-19, y se espera por los resultados de las mismas.



DIMAYOR siguiendo con los lineamientos de las autoridades pertinentes, estableció contacto directo con el Ministerio de Salud, para identificar el cerco epidemiológico con el médico del club Deportes Tolima y de esta manera, establecer si existió algún contacto de la delegación viajera con los otros integrantes que anteriormente registraron positivo. La recomendación de los representantes del Ministerio de Salud, fue no tener en cuenta los resultados de las ultimas pruebas (Contra muestra PRC y Antígenos), argumentando que debía transcurrir un periodo de 7 días, entre cada uno de los testeos. Por lo tanto, el departamento deportivo de la DIMAYOR, decidió suspender el compromiso, hasta que existan todas las garantías médicas, sobre el buen estado de salud de los jugadores, cuerpo técnico y administrativo de los “ibaguereños”, los cuales forman parte del grupo en competencia.



El Fútbol Profesional Colombiano, seguirá trabajando de forma unida con el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud Distritales y los Gobiernos Locales, para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad y mitigar el riesgo de contagio, entre los agentes involucrados en la realización de los encuentros futbolísticos"