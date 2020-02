Las explicaciones de Osorio a una derrota que no estaba en las cuentas

Atlético Nacional sufrió una dura derrota frente a Jaguares en el Atanasio. Hecho histórico para los cordobeses, quienes alcanzaron su primera victoria en la historia de estos enfrentamientos. Al final del partido, el técnico Juan Carlos Osorio analizó el resultado, el funcionamiento del equipo y mucho más.



“Creo que el objetivo era presentar un equipo mixto y lo cumplimos, debíamos descansar algunos de nuestros jugadores que venían participando por más tiempo con miras al partido de la Copa Suramericana. Fue un equipo competitivo, por ahí me faltaron uno o dos jugadores. Tuvimos mucha posesión y creamos opciones, pero no supimos concretar. Debemos esperar el partido contra Huracán para hacer un análisis más certero. De este partido, me quedo con la buena labor de Geisson Perea, el debut de Yair Mena, un jugador joven”, expresó Osorio.

En cuanto a esos dos jugadores, el risaraldense explicó que “hubiéramos podido tener a Daniel Muñoz, incluso a Helibelton (Palacios), tener una línea defensiva con más experiencia. Pero quedo satisfecho con el rendimiento de Geisson Perea y Cristian Blanco se sigue consolidando”.

Sobre Jaguares, el DT destacó que “creo que ellos fueron muy eficaces, en el juego fuimos muy superiores, pero al final el juego es de quien haga más goles. Felicitaciones por su planificación, la manera como vinieron a jugar y nosotros debemos seguir perfeccionando nuestra idea de juego”.

Finalmente, proyectó lo que viene en el partido del próximo miércoles contra Huracán en la Copa Suramericana 2020. “Dependiendo del rival miraremos cómo saldremos a jugar, el miércoles podemos sacar conclusiones. Esperamos tener mejores referencias defensivas, ser más precisos en los pases y ser un equipo más seguro en defensa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín