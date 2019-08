Ahora sí arrancó la Feria: Nacional goleó 4-1 a Huila en el Atanasio

Atlético Nacional le dio un empujón a la Feria de las Flores y este martes venció al Atlético Huila por 4-1 en el cierre de la cuarta fecha de la Liga II-2019. Aunque el conjunto local tuvo varios errores defensivos y erró varias acciones de gol, la efectividad de los últimos minutos les sirvió para una contundente victoria.

Solo pasaron 10 minutos para que los locales celebraran el primer gol del encuentro. Helibelton Palacios se proyectó por la derecha, mandó un balón a media altura al borde del área y allí llegó Ceppelini para cabecear con mucha potencia y vencer a Geovanni Banguera por primera vez en el partido.



Aunque los verdolagas tenían el control del esférico, no llegaban con claridad al área rival. Huila, por su parte, aprovechó los espacios que dejó el rival, pero con Omar Duarte y Diego Barreto no logró vencer a Aldair Quintana por sus malas definiciones.



El volante uruguayo tuvo otra opción de marcar, pero esta vez Banguera puso firme las manos para atajar el esférico. Lo mismo pasó al minuto 37, pero esta vez fue Hernán Barcos quien sacó un potente remate al que Banguera respondió con firmeza y luego el palo rechazó.



Una última tuvo el delantero argentino antes de irse al descanso, pero increíblemente mandó el balón muy por encima del larguero. 1-0 y mucho por corregir en el primer partido de Pompilio Páez desde la raya.



En la segunda parte, los opitas salieron a buscar el empate por todas las vías, pero esa intención también dejó grandes huecos en defensa para los atacantes del verde.



Fue así como a los 37 minutos, un pase rastrero de Palacios se pavoneó por todo el área hasta el segundo palo, donde apareció Hernández, pero también la mandó muy por encima del arco.



Hubo acciones en las dos áreas y los equipos buscaron reorganizar su juego con varios cambios. Pero fue al 26 el momento clave del partido. Quintana quiso jugar con los pies y se la regaló a los rivales dentro del área. Bayron Garcés no perdonó el error y empató el encuentro en el estadio Atanasio Girardot.



Pero ese pareció ser el impulso que necesitó el conjunto local. Minutos después, al 76, ‘Vlacho’ sorprendió a todos y saltó sobre Pérez para anotar el 2-1 que una vez más hizo estallar a la tribuna local de felicidad.



Cinco minutos después, Daniel Muñoz, quien jugó como defensa central, apareció en el centro del área y con su pie izquierdo decretó el 3-1.



La guinda del pastel llegó a falta de tres minutos del final del encuentro. Un gran pase de Jarlan Barrera le dejó el camino expedito a Yerson Candelo, quien venció a Banguera para celebrar el 4-1 final.



Con este triunfo, Atlético Nacional ascendió a la cuarta casilla del campeonato, mientras que Huila pierde puntos importantes en su ilusión de alejarse del descenso, aunque no está en puestos directos aún.



Síntesis



Nacional 4-1 Huila



Nacional: Aldair Quintana (6); Helibelton Palacios (6), Daniel Muñoz (7), Andrés Reyes (5), Cristian Mafla (5); Pablo Ceppelini (7), Brayan Rovira (6), Neyder Moreno (5); Jarlan Barrera (5), Hernán Barcos (6), Vladimir Hernández (7).

Cambios: Alberto Costa por Neyder Moreno (13 ST); Yerson Candelo por Pablo Ceppelini (23 ST); Brayan Córdoba por Hernán Barcos (37 ST).

D.T.: Pompilio Páez (e).



Huila: Geovanni Banguera (6); Jhonatan Pérez (5), Víctor Moreno (5), Felipe Cardoza (6), Jhon Mena (5); Michael Ordóñez (5), Diego Moreno (5); Diego Barreto (5); Edward Morillo (6), Bayron Garcés (6); Omar Duarte (5).

Cambios: Harold Rivera por Michael Ordóñez (13 ST); Geován Montes por Jhon Mena (18 ST); Diego Echeverri por Omar Duarte (32 ST).

D.T.: Luis Fernando Herrera



Goles: Ceppelini (10 ST), Hernández (31 ST), Muñoz (35 ST), Candelo (42 ST), por Nacional. Garcés (26 ST), por Huila.



Amonestados: Reyes (29 ST), Muñoz (37 ST), Costa (38 ST) por Nacional. Ordóñez (13 PT), Moreno (45+2) por Huila.



Expulsados: no hubo.



Estadio: Atanasio Girardot.



Espectadores: 26320 espectadores.



Figura: Daniel Muñoz.



Partido: bueno.



Árbitro: Lisandro Castillo (7)



Incidencias: Juan Carlos Osorio cumplió su primer partido dentro de la sanción de dos meses sin poder dirigir desde el banco técnico.