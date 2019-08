Primer juego sin Osorio en el banco: Nacional recibe al Huila 

Atlético Nacional recibe este martes, desde las 7:45 p.m., al Atlético Huila por la cuarta fecha de la Liga II-2019. Tras dos empates consecutivos y sin su técnico Juan Carlos Osorio dirigiendo desde el banco, los ‘verdolagas’ deben regresar a la senda de victorias, frente a un Huila que busca sorprender en el Atanasio.

Luego de una semana larga de trabajo, Atlético Nacional buscará su segunda victoria en la Liga cuando reciba al Atlético Huila, un rival que lo iguala en campaña con dos empates y una victoria en tres juegos disputados. Sin Juan Carlos Osorio en el banco, los ‘verdolagas’ deberán apoyarse en la experiencia de Pompilio Páez, quien será el entrenador en los partidos que el equipo tenga de aquí hasta el 30 de septiembre. “Hay que estar preparado para todo, tiene su parte traumática, pero estas son las circunstancias y lo más importante es el entrenamiento, la planificación que tiene el equipo para los partidos”, expresó Páez.



Sobre cómo enfrentar a equipos como Huila que vendrán al Atanasio a defenderse y buscar la diferencia en un contraataque, Pompilio destacó que “tenemos una idea clara de juego, debemos tener un equipo competitivo. Queremos controlar, dominar y definir el partido. Dependiendo de lo que nos vaya planteando el rival, tomaremos las medidas necesarias para sacarle lo mejor de nuestros jugadores y atacando las falencias del rival”.



En cuanto a novedades, regresa Helibelton Palacios quien se recuperó de su operación de pólipos nasales y Alberto Costa que superó molestias musculares. Por su parte, Juan Pablo Ramírez fue convocado por la Selección Colombia sub 23 para un microciclo en Bogotá y será ausente para este partido. Otro que se perderá este encuentro es Cristian Moya quien fue expulsado en el partido anterior contra Jaguares.



Sobre su recuperación, Helibelton comentó que “tuve unos días de incapacidad en Cali, me reincorporé al grupo, de a poco entrando a la idea que tiene el nuevo cuerpo técnico. Me he sentido muy cómodo y de a poco me siento mejor para la competencia. Estoy a tono, en el mismo nivel físico de mis compañeros muy ilusionado con volver a jugar. Con el objetivo de pelear por el título, pensando en cómo vamos a llegar, en cada partido interpretar y cómo obtener el triunfo”.



Además, sobre el nuevo cuerpo técnico, Palacios señaló que “es muy bueno, ha sido un privilegio trabajar con ellos, tienen una forma especial de ver al fútbol y tanto en lo personal como en lo grupal, será muy bueno para todos”.



Por otro lado, Daniel Bocanegra y Alexis Henríquez se recuperaron de sus molestias físicas y aunque ya están aptos para la competencia, el cuerpo técnico decidió preservarlos para el juego del próximo sábado contra La Equidad en Bogotá.



En el historial, Atlético Nacional y Atlético Huila se han enfrentado en 67 oportunidades por Liga. Los ‘verdolagas’ han ganado 31 partidos contra 22 de los ‘opitas’, 14 empates cierran esta estadística. En cuanto a goles marcados, 98 fueron para los antioqueños, frente a 73 de los huilenses.

Nacional no le gana al Huila desde el 28 de marzo de 2018, por la fecha 11 de la Liga I-2018, los ‘verdes’ ganaron con gol de Dayro Moreno.



El último partido entre ambos equipos en el Atanasio fue el 2 de junio de 2018, por la vuelta de la semifinal en la Liga I-2018, ese día hubo empate sin goles y Nacional avanzó a la final por penales.

Alineaciones probables:

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Helibelton Palacios, Andrés Reyes, Brayan Córdoba, Christian Mafla; Alberto Costa, Daniel Muñoz, Jarlan Barrera; Yerson Candelo, Neyder Moreno, Patricio Cucchi.

D.T. (e): Pompilio Páez.



Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Lisandro Castillo (Academia).

T.V.: WIN Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín