Nacional, con la misión de mejorar: recibe a un inspirado Envigado

Atlético Nacional recibe a Envigado Fútbol Club este sábado 3 de octubre desde las 8:10 de la noche, por la fecha 11 de la Liga colombiana 2020. Partido a disputarse en el estadio Atanasio Girardot. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio enfrentan al conjunto antioqueño que mejor arrancó el campeonato, una prueba de fuego para los verdolagas que no pueden ceder más terreno.



Nacional con la necesidad de ser un equipo más confiable y ofensivo



Las derrotas sufridas contra Once Caldas y Deportes Tolima hicieron prender las alarmas en Atlético Nacional. Para Juan Carlos Osorio y sus dirigidos, pasaron de estar en la cima de la Liga al octavo lugar en un par de fechas y eso pone en aprietos si no vencen a Envigado. Para el equipo verdolaga es fundamental hacer un buen torneo y eso lo sabe su asistente técnico Pompilio Páez, quien habló de un equipo que sea seguro y confiable en todas sus líneas.



"Sabemos que al equipo le falta seguridad, los equipos en Colombia juega con fútbol directo y transiciones de defensa a ataque y nos hacen daño porque no reaccionamos a la pérdida. Tenemos que mejorar en defendernos con la pelota y sostener el juego", indicó Páez.



19 jugadores fueron convocados por el técnico Juan Carlos Osorio para este partido. Como novedades están Geisson Perea y Yair Mena, mientras que Yilmar Velásquez y Jorge Segura no fueron citados para este compromiso. Sobre el rival, Pompilio detalló que "Envigado es un equipo que pasa un buen momento, muy ordenado, no maneja un gran contraataque, pero tiene a muchos 'obreros'. Nosotros debemos salir a buscar los tres puntos y salir de ese lugar incómodo en la tabla".



Por su parte, Geisson Perea quien vuelve al equipo tras disputar el partido contra Once Caldas precisó que "no es fácil arrancar después de tanto tiempo, pero estamos dispuestos a la idea de juego y que podamos plasmarlo en el campo de juego. Lo que va a generar que estemos a la altura es con la competencia, contra Envigado es una linda oportunidad para plasmarlo".



Además, "esperamos un partido disputado, todos se preparan día a día para competir. Nosotros pasamos una situación compleja, pero debemos plasmar la idea de juego y cumplir los objetivos trazados".

Envigado a seguir su senda victoriosa

Pese a las bajas obligadas por covid-19 en su equipo, José Arastey y sus muchachos mantienen la idea de juego y pretenden ser un conjunto que salga sin rodeos al Atanasio y enfrente cara a cara a Nacional. Con 19 jugadores citados, el entrenador español presentó cuatro novedades para este partido: Michael Nike Gómez, quien regresa de su sanción, Felipe Parra, Yilmar Celedón, Oswal Álvarez. Por su parte, son ausentes Jorge Soto, Sebastián Betancur y Juan Camilo Suárez.



Con la experiencia de haber jugado en ambos equipos, Jairo Palomino habló sobre este encuentro y la importancia que tiene para la ‘cantera de héroes’ la posibilidad de lograr un triunfo. “Las sensaciones son las mejores, sabemos que va a ser un gran partido. Venimos pasando por un gran momento y esperamos que este partido contra Nacional las cosas nos salga de la mejor manera posible. Va a ser un partido difícil, pero tenemos la capacidad para salir a enfrentarlos con nuestros argumentos y nuestras armas”.



En cuanto al rival, el capitán naranja indicó que “Nacional es un equipo grande, independiente si está de primero o de último, así haya perdido los últimos partidos. Esos partidos son muy difíciles y debemos afrontarlos con mucha seriedad, venimos con un ‘plus’ de estas dos victorias para seguir confiando en nuestro trabajo. Ellos en cada línea cuentan con jugadores muy talentosos,



pero nosotros trabajamos en el equipo y esa es nuestra mayor fortaleza para buscar un buen resultado”.



Sobre alguna clave para doblegar a este rival, Palomino expresó que “es importante ser solidario en cada una de las zonas del campo, desde el arquero hasta el delantero. Somos un equipo corto en defensa y ataque, es de nuestras grandes virtudes y muchos de los compañeros están pasando por un buen momento. Debemos estar fuertes con la pelota, Nacional tiene su esquema, juegan mucho por las bandas y estamos encargados de contrarrestar sus fortalezas”.

Datos sobre el encuentro

En el historial por Liga, Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club se han enfrentado en 70 oportunidades, con 31 triunfos verdolagas contra 18 naranjas y los restantes 21 partidos terminaron empatados. En goles anotados, 110 fueron para los nacionalistas frente a 78 de los envigadeños.



Atlético Nacional ganó siete de sus últimos nueve duelos como local ante Envigado (1E 1D); en esta racha, anotó 17 goles y recibió siete. Los verdolagas mantuvieron su valla invicta en tres de sus últimas cuatro victorias como local en Liga; en esta racha, se incluye el triunfo 2-0 a Pereira, a comienzos de este año. El conjunto de Juan Carlos Osorio es el equipo que más goles anotó en esta Liga (19, junto a La Equidad); del total de goles, 17 los marcó desde dentro del área.



Envigado Fútbol Club ganó sus últimos dos partidos de la Liga sin recibir goles; no lo lograba en Primera División desde abril de 2019, cuando venció a La Equidad y Atlético Nacional manteniendo su valla invicta. La ‘cantera de héroes’ anotó el 27% de sus goles en la Liga 2020 en los primeros 15 minutos de los partidos (3/11), el mayor porcentaje entre los equipos del torneo.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Helibelton Palacios, Geisson Perea, Diego Braghieri, Christian Mafla; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade; Vladimir Hernández, Yerson Candelo, Jefferson Duque.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Envigado F.C.: Santiago Londoño; Francisco Báez, Santiago Ruiz, Tomás Maya, Santiago Jiménez; Jairo Palomino, Iván Rojas, Juan Manuel Zapata, Yeison Guzmán; Neyder Moreno, Jorge Aguirre.

D.T.: José Arastey.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



T.V.: WIN +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8