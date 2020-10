Envigado busca sorprender a Nacional con sus ‘cuñas’ verdes

El único equipo antioqueño que ganó lo que hasta el momento jugó tras el retorno a la competencia es Envigado Fútbol Club, los dirigidos por José Arastey se jugarán un partido muy especial contra Atlético Nacional. No solo los motiva el rival, sino que dentro del plantel naranja hay tres jugadores con pasado verdolaga como Tomás Maya, Neyder Moreno y Jairo Palomino, este último fue campeón, los conoce muy bien y con el cariño que les tiene, espera propinarles otra derrota que comprometería el proyecto de Juan Carlos Osorio.



“El equipo sale siempre a disfrutar los partidos, en algunos momentos se sufre, Nacional es un gran equipo con jugadores de mucha experiencia, pero nosotros estamos enfocados en el trabajo que hacemos día a día, vivimos un momento muy agradable, donde tenemos una gran empatía. Es un partido muy importante para nosotros y queremos ratificar lo que venimos haciendo en estas últimas fechas”, destacó Palomino.

Sobre la clave del buen arranque de Envigado, Jairo quien es el capitán comentó que “nos enfocamos en el trabajo del día a día, disfrutar los entrenamientos con los compañeros, de los espacios reducidos, todo lo hacemos con la mayor disposición. Nacional no le han salido las cosas, pero sigue siendo un gran rival y nosotros estamos preparados para afrontar este partido”.

En cuanto al rival, “siempre lo analizamos, durante la semana hacemos una o dos sesiones de videos, para identificar las fortalezas y debilidades del rival. Hemos visto los dos partidos de ellos y debemos aprovechar sus falencias, teniendo las precauciones necesarias porque cuentan con jugadores muy talentosos. Es importante aprovechar cada espacio y cada opción que tengamos en el partido”.

El volante nacido en Nechí, Antioquia señaló que “en el mediocampo debemos estar muy bien parados, buscando el equilibrio. A Nacional no se le pueden dejar espacios, las líneas cortas y no dejar que piensen. A la hora de recuperar la pelota, aplicar lo que hemos trabajado durante esta semana. El partido se va a definir en el mediocampo, quien aproveche los espacios que deje el rival”.

Con presente en la ‘cantera de héroes’ no olvida su paso por el verde, club donde se consagró campeón y que guarda grandes recuerdos. “A Nacional le tengo un gran cariño, viví momentos muy lindos allá. Pero ahora es otra historia, estoy en Envigado y debo entregar lo mejor. Saldremos a buscar el resultado, identificando las falencias del rival, hay una gran motivación de hacer las cosas muy bien y destacarme en esta clase de partidos”.

Además, ‘Palo’ no se olvidó de los aficionados rivales que este sábado no podrán colmar las tribunas del Atanasio. “La hinchada de Nacional es la mejor del país, siempre presionan desde el minuto cero y ahora que no la tienen, es algo que lo van a sentir mucho. Pero en el momento que uno entra a la cancha, se concentra en el partido y no escucha nada”.

Volviendo a Envigado, Jairo valoró el trabajo de sus compañeros más chicos en edad, pero que tienen mucha calidad y poco a poco lo están demostrando. “Cada uno de los compañeros que están en el equipo, son jóvenes, pero con mucha trayectoria. Unos tienen 20, 50 y hasta 100 partidos. Simplemente les transmito una que otra cosita durante los entrenamientos o en los partidos, pero los argumentos y las capacidades ya las tienen”.

Finalmente, Jairo Palomino sabe que este será un duelo donde se definen más que tres puntos. “Tenemos los mismos puntos y con una victoria nos metemos al grupo de los ocho. El gol puede llegar en los primeros minutos o en el minuto 90. Nosotros le daremos trámite al partido, aprovechando las ocasiones y que encontremos nuestro juego para lastimar al contrario”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8