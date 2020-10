Vladimir Hernández, dulce regreso al gol en partido 100 con Nacional

Llegar al centenario de partidos con un equipo es importante, no solo porque es difícil lograr mantenerse en competencia, sino porque se convierte el jugador en una pieza clave para el andamiaje del equipo sin importar qué entrenador esté al mando.



Desde su llegada en enero de 2018, Vladimir Hernández ha sido fundamental en los esquemas de Jorge Almirón, Hernán Darío Herrera, Alejandro Restrepo, Paulo Autuori y Juan Carlos Osorio, el araucano conmemoró sus 100 partidos con los verdolagas marcando uno de los goles para el triunfo sobre Envigado Fútbol Club, aportando para que su equipo volviera a encaminarse en la Liga sumando de a tres puntos, algo que no ocurría desde el 22 de febrero. En lo personal, Vladimir no marcaba desde el 19 de febrero en el empate 2-2 con Deportivo Cali.

Los números de Vladimir con Nacional son destacados, ha disputado 77 partidos por Liga, ocho en Copa Colombia, 11 en Copa Libertadores, tres en la Copa Suramericana y uno por Superliga colombiana. Ha marcado 21 goles y en total, ha jugado 6774 minutos y conquistó la Copa Colombia 2018.



“En tres años solo gané una Copa. Ha sido difícil, he querido ganar una Liga y sabemos lo que pasó en ese año (2018), fue un momento duro en lo personal y en lo grupal. Todavía me siento en deuda, quiero ganar una Liga y un torneo internacional. Sería algo lindo, más por el cariño, el respeto y la admiración que todos me tienen en Medellín. Todavía les estoy debiendo y espero conseguir pronto un título”, resaltó Vladimir en septiembre de 2020 previo al retorno a la competencia.



El jugador recientemente renovó con Nacional por un año más y confía en seguir aportándole al equipo con buen juego y goles en búsqueda de un nuevo título para el conjunto verde de Antioquia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8