Nacional se juega su última carta en la Liga: visita al entonado Cali

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 7:30 p.m. al Deportivo Cali por la cuarta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2019. Partido a disputarse en el estadio del Deportivo Cali en Palmira.



Tras sufrir tres derrotas consecutivas, dos en el torneo local y una en la Copa Suramericana, los verdolagas tienen cuatro partidos para intentar salvar un semestre marcado por la irregularidad que derivó en la salida de Paulo Autuori como técnico del equipo verdolaga. Al frente está el conjunto azucarero que ascendió en su nivel y se metió en la pelea para llegar a la final.



Luego del partido en Brasil, el plantel viajó a Cali vía Bogotá. Alexis Henríquez no logró recuperarse de una lesión en su aductor, por lo que no viajó a tierras vallecaucanas. Helibelton Palacios sufre una fuerte gripa y también fue descartado.



Por lo que el técnico encargado Alejandro Restrepo conformaría una nómina mixta para encarar este partido. Cristian Blanco entraría en lugar de Déiver Machado, jugador que no continuaría el segundo semestre con el equipo.



Alineación probable

Atlético Nacional: José Cuadrado; Gilberto García, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Cristian Blanco; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Brandon Caicedo, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.

D.T.: Alejandro Restrepo (e).



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Deportivo Cali.



Árbitro: Mario Herrera (Meta).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín