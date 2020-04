La curiosa historia del día que Muñoz firmó contrato con Nacional

En menos de un año, Daniel Muñoz se convirtió en un referente de Atlético Nacional por su estilo de juego dentro del terreno del campo y pr su afición por ese equipo fuera de él.

El 26 de junio del 2019 fue un día especial para el jugador antioqueño, pues fue ese el día que cumplió su sueño y firmó el contrato que lo vinculaba como futbolista de Nacional.

Sin embargo, aquel día tuvo su anécdota curiosa. Antes de pasar al verde, Muñoz jugaba en Rionegro y fue de esa entidad que lo citaron a las 3 de la tarde para vincularse al verde. Sin embargo, aquel día, el carro de su tía, que era en el que él se movilizaba, tenía pico y placa, así que tuvo que irse a firmar contrato en transporte público.

"Yo ese día me fui en Metro. Anhelaba el momento de firmar eso. Caminé desde la estación hasta la sede y sentía que se me salían las lágrimas", dijo en diálogo con Felipe Muñoz, baterista de tres de corazón e integrante de la barra.

La emoción de Muñoz era tan grande que ni revisó el contrato que firmó, aunque sí lo hizo en su casa posteriormente en su casa.

Después de firmar el contrato, Daniel tuvo que volver a su casa en transporte público y ahí ya el panorama era diferente, pues él sentía que todo el mundo lo miraba por ahora tener el reconocimiento de ser jugador de Nacional, que yo lo había anunciado en redes sociales como su nueva contratación.

"A mí en Medellín no me gusta andar en carro por los trancones y menos desde el sur hasta el norte o viceversa. Entonces yo me fui en Metro, con mis audífonos escuchando música y me tocó de pie porque era hora pico, tipo 5 de la tarde", señaló.

"Cogí mi @metrodemedellin 😍", el Capitán Daniel Muñoz contó cómo se transportó el día que firmó su contrato con @nacionaloficial. @pipe3dc @LDSoficial. pic.twitter.com/jnMVSoEgZ0 — RadarVerdolaga en Casa 🏡 (@RadarVerdolaga_) April 28, 2020

Ahora es casi imposible que los seguidores del fútbol no sepan quien es Daniel Muñoz, pues ya es el ídolo verde y con dos convocatorias a Selección Colombia, aunque aún no ha podido ponerse la Tricolor.