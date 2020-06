‘El que más se haya cuidado en cuarentena tendrá ventaja’: Candelo

Feliz y motivado, así se siente Yerson Candelo en Atlético Nacional, con casi dos años en el conjunto antioqueño tras su paso por el fútbol mexicano, el jugador verdolaga trabaja intensamente desde casa, esperando un pronto regreso a las canchas y ser ese jugador desequilibrante y peligroso en el frente de ataque.



En diálogo con FUTBOLRED, Candelo espera que no pase de junio en que puedan volver a los entrenamientos individuales, luego los colectivos y así, tener preciso el punto de partida a la competencia. “Se han manejado fechas, por ahora no tenemos nada confirmado. Pero creo que de este mes de junio no creo que pase la fecha para comenzar con los entrenamientos individuales”, indicó.

En lo personal, “me he sentido muy bien en Medellín, es una ciudad muy acogedora, la gente me ha brindado su cariño y espero conseguir títulos con esta gran institución. El que más se haya cuidado en esta cuarentena, tendrá ventaja sobre el resto”.

Además, “estoy muy motivado y con mucha fe de que podamos pronto regresar a la competencia. Seguimos entrenando fuerte con el grupo, día a día, manejando el buen ambiente, la dinámica, la alegría, eso no lo hemos perdido y estamos fortalecidos para regresar de la mejor manera”, remarcó.

Con cerca de tres meses sin fútbol, ha tenido nostalgia por no entrar a la cancha. Sin embargo, Candelo ve que cada día más, es uno menos para el regreso. “Nosotros tenemos mucha ilusión para comenzar el torneo. Con los protocolos y lo que nos dicen los médicos, para encarar la competencia. Desde hace mucho tiempo, Nacional está preparado para afrontar los entrenamientos y esperamos que el resto de los equipos se pongan a punto para comenzar todos al mismo tiempo”.

En cuanto a las diferencias de los trabajos desde casa, con los que realizan en la sede deportiva, Yerson precisó que “se ha sentido el cambio, hay muchas diferencias de entrenar en casa y en la sede. Nos falta el contacto con la pelota, pero con el buen trabajo del preparador físico Carlos Tabares y el cuerpo técnico, nos tienen muy bien en la parte física, así que no creo que nos vaya a costar mucho el retorno a la competencia. Al regreso con los entrenamientos individuales y grupales, se harán los acondicionamientos tácticos y técnicos, más que físicos”.

Sobre la dirección del grupo, Yerson expresó que “el cuerpo técnico está pendiente de nosotros por teléfono o en la aplicación que tenemos para hacer los entrenamientos. En las prácticas grupales, están pendientes entre seis a ocho auxiliares para no correr el riesgo de hacer malas posturas y podernos lesionar. Están prohibidas las visitas y tenemos que ser rigurosos con el autocuidado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8