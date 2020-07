¡Más verdolaga que nadie! Armani ilusiona a los hinchas de Nacional

¿Es un ídolo? No hay ninguna duda. El legado que Franco Armani dejó en el fútbol colombiano es digno de admirar y justamente por ello terminó recalando en un gigante como River Plate.

Justamente en diálogo con el medio Rincón Del Deporte, Armani recordó su etapa como emblema verdolaga, la conquista de Copa Libertadores en 2016 y la promesa que hizo el día de su despedida.

Respecto a su ciclo en Colombia, el argentino señaló que jamás imaginó “ ganar tantas cosas”, “ser un referente” y “mucho menos quedar en la historia del club”. En dicho sentido aclaró sin dudar que “Atlético Nacional para mí es todo”.

Justamente sobre los títulos conseguidos, declaró que además de seis ligas, tres copas y dos superligas “solo estaba pendiente la Libertadores y era un anhelo conseguirla”. Finalmente se dio en 2016, logrando así una vitrina extraordinaria.

Por último afirmó que con el verde paisa “solo tengo palabras de agradecimiento” y recordó la promesa que hizo el día de su despedida: “Obviamente me quiero retirar ahí, ya lo he manifestado en varias ocasiones. En mi despedida, me comprometí con el hincha para retirarme en la institución. Lo prometido es deuda”.