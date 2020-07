Diego Braghieri, prudente con el Protocolo y cuidados para entrenarse

Con cerca de 23 sesiones de entrenamientos realizadas desde el pasado 9 de julio, Atlético Nacional es uno de los equipos más organizados y que mejor se encuentra físicamente de cara al reinicio de la competencia. Diego Braghieri sigue dando su mayor esfuerzo y confía en un gran retorno, siempre y cuando haya los cuidados necesarios y se siga de manera estricta el Protocolo de bioseguridad.



"Estamos bien de salud, hace varios días estamos trabajando de manera individual, podemos tener una pelota cada uno. No podemos hacer los trabajos tácticos y nada de contacto, tenemos que seguir esas reglas, hay que acatarlas por el bien de nosotros y nuestras familias", señaló Braghieri.

En cuanto a las sesiones de entrenamiento, el argentino precisó que "nos costó un poco retomar la capacidad física. Llevábamos un plan de entrenamiento virtual que podíamos ingresar todos los días, pero nos faltaba la parte aeróbica y eso fue lo que nos costó mucho. Hemos realizado varios trabajos y eso nos sirvió para mejorar".



Sobre lo que más extraña del fútbol, el defensa señaló que “extraño la competencia, el contacto, los reducidos, cabecear la pelota y con nuestra idea de juego la tenemos que tener continuamente. Pero primero está nuestra salud y debemos acatar las normas".



Además, "no podemos pasarnos el balón, tocar la pelota con la mano y hacer cambio de frente. Pero gracias a Nacional contamos con los implementos necesarios para trabajar, nuestro balón, un banco de madera para tirar paredes, ir mezclando y siendo creativos".



El ex Lanús ve incierto el comienzo de la competencia, pese a que hay unas fechas tentativas, "no sabemos cómo será el inicio del campeonato, según el Protocolo nos faltarían dos semanas para comenzar los trabajos reducidos. Necesitamos el trabajo de contacto y con el técnico (Juan Carlos) Osorio tiene muchas ideas y por ahora debemos esperar y tener el máximo cuidado".



Finalmente, el jugador aprovechó para aclarar los rumores que se habían fundado el pasado mes de abril sobre una negativa de él como de Alberto ‘Tino’ Costa para no reducirse su salario por la pandemia. "Si no hubiese querido aportar mi granito de arena, no estaría acá. Todos hemos aportado y lo seguimos haciendo, todos llegamos a una negociación por el bien nuestro y del club. Sabemos que no hay fútbol y se achicaron los ingresos, hay muchos empleados del club que necesitaban de nuestro aporte para seguir. Fueron todos rumores falsos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8