‘Apuntamos a todos los torneos, es un deseo ganar‘: Déinner Quiñones

Con dos semanas completas de trabajo, traducidas en 16 sesiones, Atlético Nacional busca ser un equipo brillante que pueda consolidarse y lograr los objetivos deportivos e institucionales.



Déinner Quiñones manifestó en rueda de prensa virtual, la importancia que es ir de menos a más, hasta alcanzar el rendimiento óptimo cuando llegue la competencia: “En lo personal me he estado cuidando mucho, tengo una responsabilidad muy grande que es cuidar a mi familia. En lo deportivo, tuvimos cuatro meses de para, vamos yendo de a poco, pero estoy muy contento de comenzar a realizar trabajos de campo”.



Sobre sus primeros meses en Nacional, Quiñones resaltó que “cuando uno llega a un club nuevo, entra a ese periodo de adaptación, me encuentro en eso, me siento muy bien. Tener a un técnico como (Juan Carlos) Osorio me ha sentado muy bien, aprendiendo cosas nuevas y sigo trabajando para mejorar y ganarme un puesto como titular”.



Además, “nos estamos adaptando a cosas nuevas, pero todos nos sentimos felices de entrenar en campo. Cualquier clase de trabajo que nos pongan, lo hacemos con mucha alegría. Cuando nos avisaron que volvíamos a entrenar en cancha, no dormí la noche anterior, tenía mucha emoción y ansiedad como el primer día”.



En cuanto a su entrenador Juan Carlos Osorio, el volante indicó que “el ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio se le ha hecho difícil recrear sus acciones de juego. Por ahora estamos en trabajos de reacondicionamiento con Carlos Tabares, pero el siempre está pendiente de los entrenamientos y atento a que podamos mejorar”.



Déinner habló sobre los contagiados por covid-19 en su equipo y se alegró cuando supo que ya no estaban infectados. “Esas noticias no son las más alentadoras, desde que comenzó esta pandemia nos hemos cuidado mucho. Cuando conocimos la noticia de los dos contagiados, nos afectó mucho, pero gracias a Dios ya se encuentran bien. Es difícil por el tema familiar, lo bueno es que ya están bien y pueden volver a entrenar”.



El ex DIM y Quindío habló sobre lo que pasa en la Dimayor y la incertidumbre para retomar el campeonato. “He escuchado mucha controversia con respecto al tema dirigencial, no tengo muy claro qué ocurre, pero desde mi parte, es importante hacer un llamado para que se defina alguna fecha para regresar a la competencia, es algo que no tiene preocupados y ojalá se permita el regreso al fútbol lo más pronto posible”.

Volviendo a la cancha y a los anhelos, Déinner espera seguir levantando copas para el fútbol antioqueño, ahora vestido de verde. “Venimos trabajando muy bien, tenemos tres grupos, yo pertenezco al segundo turno del día. Siempre hemos sido los mismos, cuidándonos y pensando en lo que viene en la Liga y en la Copa Suramericana. Nosotros le apuntamos a todos los torneos, es un deseo en poderlos ganar y para eso debemos trabajar para conseguirlos”.



El jugador ve muy corta la fase de entrenamientos grupales y esperaría que se puedan concretar algunos partidos amistosos antes del comienzo de la competencia. “Lo ideal sería tener algunos partidos amistosos antes de la competencia, teniendo en cuenta el corto tiempo de preparación, pero esta situación es compleja. Hay condiciones en donde nos tenemos que adaptarnos y el autocuidado es lo más importante para estar bien. Nosotros necesitamos fechas exactas para el inicio del campeonato y por ahora debemos estar muy bien físicamente”.



Finalmente, contó cómo se imagina ese primer partido en esta nueva ‘normalidad’, con un estadio a puerta cerrada, el Protocolo y los cuidados necesarios para evitar contagios. “Será raro y difícil



cuando volvamos a la competencia. Veníamos haciendo un buen torneo y me imagino que será duro adaptarnos sin público, pero va a ser emocionante volver a competir de manera oficial”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8