Osorio mueve todas sus fichas pensando en ganarle a Millonarios

Los problemas físicos de Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra y Daniel Muñoz, dejaron a Atlético Nacional sin fichas clave para enfrentar a Millonarios, por la novena fecha de la Liga II-2019. El equipo ‘verdolaga’ no contará con su capitán y aunque no descartan a Bocanegra ni a Muñoz, el cuerpo técnico comandado por Juan Carlos Osorio, comenzó a preparar alternativas de juego para recibir a los ‘embajadores’.



En el arco no habría dudas, como en el clásico antioqueño, Aldair Quintana sería el arquero para este partido. Sus buenas actuaciones en los últimos encuentros, sumado a que estará varios días en la convocatoria a la Selección Colombia de mayores, hacen que el tolimense sea el que cuide el arco verde.



En la defensa, la figura que parte el equipo sería un cinco en el fondo, que con el inicio del partido se convierte en una línea de tres en el fondo con Andrés Reyes en la derecha, si se recupera Daniel Bocanegra estaría en la zaga como líbero, de no llegar a recuperarse, estaría Brayan Rovira o Cristian Moya. Rovira sabe cómo jugar como central y es uno de los polivalentes que le gustan a Osorio, mientras que Moya tendría un papel específico en anular al delantero costarricense José Guillermo Ortiz, tal como lo hizo con Germán Cano en el segundo clásico del semestre anterior. En la zona izquierda estaría Christian Mafla y Juan David Cabal, Mafla podría actuar como interior, también como central o lateral, permutando posiciones con Cabal.

En el mediocampo estaría Baldomero Perlaza de mediocentro, Helibelton Palacios por derecha, en la zona izquierda Cabal o Mafla, dependiendo del momento del partido y más adelante Jarlan Barrera con Neyder Moreno, en el frente de ataque estaría Vladimir Hernández con Patricio Cucchi o Hernán Barcos.



La figura inicial sería un 5-3-2, que puede cambiar a un 3-4-3 o un 3-5-2, dependiendo de las transiciones que se hagan en el partido. La idea de Osorio es intentar atacar con seis jugadores, por lo que, al parecer sería una formación defensiva, con el pasar de los minutos se vuelve una ofensiva, empleando elementos que sometan al rival, lo presionen, generen errores y espacios.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín