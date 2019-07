Monetti habló sobre su futuro, contrato con Nacional y elogió a Osorio

Tras su paso por San Lorenzo de Argentina, Fernando Monetti se encuentra en Medellín entrenando con Atlético Nacional, dueño de su pase y esperando dónde continuará su carrera deportiva. En diálogo con FUTBOLRED, el arquero habló de su paso por el ‘ciclón’, su presente y el concepto que tiene de Juan Carlos Osorio, nuevo técnico ‘verdolaga’.

“Estoy contento de volver a Colombia, entrenando con Nacional desde la semana pasada, a la espera que se resuelva mi situación. Por ahora, tengo contrato un año y medio más con Nacional, aún no hay nada concreto, lo único que toca de mi parte es entrenar, prepararme para lo que venga y llegar de la mejor manera”, precisó Monetti.



Fernando no quería perderse el partido amistoso entre Lanús y Nacional en el Atanasio. Dos clubes donde supo defender sus respectivos arcos. “Fue un buen partido, si bien no hubo muchas situaciones en las áreas, en general el partido fue muy interesante en la parte táctica”, acotó.



Sobre su paso de seis meses por San Lorenzo de Argentina, para Monetti fue especial más allá de los resultados en el ‘ciclón’, la declaró positiva. “Con San Lorenzo fue una muy buena experiencia, en lo personal, le di prioridad a lo deportivo, tuve continuidad. Estoy esperando que, con esa buena cantidad de minutos, pueda conseguir una nueva oportunidad para seguir mi carrera”.







En cuanto a Juan Carlos Osorio, el meta argentino comentó que “es un técnico interesante, he estado en algunas prácticas, viendo los movimientos tácticos y futbolísticos son muy buenos, tanto lo que se ve en los entrenamientos, como en la cancha. Es importante para Nacional que haya llegado un técnico como Juan Carlos Osorio con mucha experiencia y que sea tan querido por la hinchada. Me hubiese gustado ser parte de este proceso, pero bueno, las cosas son distintas y ahora debo prepararme para lo que viene”.



Según el presidente de Nacional Juan David Pérez, las ofertas que están analizando por Monetti serían del fútbol internacional y esperan que se concreten en los próximos días. Pese a estas palabras, para el ex Lanús no vería problema si juega en otro equipo colombiano. “No sé dónde voy a jugar, al hoy no tengo nada definido, es cuestión de tiempo, que se pueda resolver y sea lo mejor para mi y para el club”, concluyó.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín