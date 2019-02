Dimayor anunció cambios en algunos partidos de la fecha 7 de la Liga

La séptima fecha de la Liga I-2019 se jugará esta semana entre el martes 26 y el jueves 28 de febrero. Sin embargo, la Dimayor anunció algunas modificaciones en algunos compromisos, con la intención de “facilitar la asistencia a los estadios y seguir fomentando el apoyo de los hinchas a sus clubes”.

Los compromisos que tendrán cambios en sus horarios serán los del jueves, que se correrán media hora para que los aficionados tengan tiempo de llegar a ver los juegos.



28 de febrero



Rionegro vs Independiente Medellín

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Unión Magdalena

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports