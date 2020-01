Sincera respuesta de Gamero sobre refuerzos: ¿Llegaron los que pidió?

Millonarios ha sumado pocas caras nuevas para este 2020 y aunque las críticas por la falta de un jugador que rompa el mercado no se han hecho esperar, Alberto Gamero es claro sobre lo que ha pasado en estas semanas para contratar.

Luego de la victoria contra Santa Fe, en la que Luciano Ospina tuvo una buena actuación, pero los más destacados fueron Juan Pablo Vargas y Juan Carlos Pereira, el entrenador azul habló de los futbolistas que han llegado.

“A Perlaza lo conozco, a Luciano lo conozco desde que estaba en Argentina, a Pereira desde Unión Magdalena, Ayron estaba en propiedad", dijo el entrenador.

Además, Gamero dio a conocer cómo ha sido este mercado de fichajes para el equipo embajador y la relación con los directivos que se encargan de buscar jugadores.

“La verdad me hay cumplido en todo. Muchas veces uno pide, pero no se puede traer porque muchas veces el mercado colombiano es más difícil que los extranjeros. He tratado de traer jugadores, pero no se ha podido incluso yoi hablando con ellos. Desde que llegue hemos tenido buena comunicación y como he dicho no llegué para traer 12 jugadores, pero siempre supe que había una buena base y sabía que complementarla", contó.

En las próximas horas debe ser oficializado Diego Godoy, extremo paraguayo que estuvo en el estadio viendo el partido, pero Gamero no cierra las puertas para que lleguen más hombres.

“Con la llegada de Godoy nos falta otro central o de pronto dos centrales más, u otro central y un mediocentro. No es que yo esté tranquilo con lo que tengo porque si se pueden traer uno o dos jugadores más, bienvenido, mejor para nosotros, pero estamos trabajando con lo que tenemos", añadió.