Podrían salir de Millonarios y terminan su contrato: ¿Cómo les fue?

Millonarios termina su fracaso del 2019 este martes contra Rionegro Águilas, en el último partido de la Liga II-2019, que dejó un gran vacío y un flojo resultado en el azul.



Previo a este partido, se filtró la información de los futbolistas que terminarán contrato este año con Millonarios. En FUTBOLRED les mostramos un recuento y balance de su estadía por el equipo azul, para que usted juzgue y comente si merecen quedarse (renovar) o salir del club.

Los que terminan contrato:

Carlos López. El futbolista no tuvo mucha participación en Millonarios, jugó un partido de Libertadores (que perdió con Lara) y algunos encuentros de Liga. Estuvo 18 partidos y no pudo anotar con el equipo azul. Llegó en 2018.



Jair Palacios. El lateral derecho azul jugó Libertadores y partidos de Liga, también, logró salir campeón de la Liga II-2017 y la Superliga 2018. Palacios estuvo en 95 encuentros del embajador, siendo habitual titular en el club. Recibió 29 tarjetas amarillas y una roja. Llegó en 2017 y no anotó ningún gol.



Luis Payares. Llegó a inicio de año y el central tuvo un importante problema de salud que lo sacó de la cancha por varios juegos del primer semestre. Sin embargo, se ganó la titular y estuvo en 28 partidos del equipo embajador este 2019, anotando un tanto.



Eliser Quiñónes. El futbolista, atacante, llegó en 2017. El jugador salió campeón de la Liga II-2017 y de la Superliga 2018. Estuvo en 88 encuentros y dejó un saldo de 8 tantos con la camiseta azul. Jugó Libertadores y Suramericana.



Ramiro Sánchez. El portero llegó en 2016 y no pudo consolidarse en la titular, pues jugó muy poco en el arco azul. Tuvo 32 partidos defendiendo el pórtico de Millonarios.



Juan David Pérez. El futbolista, atacante, llegó a inicio de 2019 y fue una de las sorpresas. Empezó muy bien, aunque fue bajando su nivel como titular. El delantero anotó nueve goles con los azules y estuvo en 38 partidos.



Felipe Jaramillo. El volante tuvo un soñado primer semestre, pero el segundo fue un desastre. El volante, que llegó en 2019, jugó 36 partidos y marcó un gol con los azules.



Fabián González Lasso. El delantero llegó a inicio de 2019 y tuvo un buen rendimiento, aunque empezó a bajar y a perder la titularidad. Jugó 38 partidos y logró celebrar en 8 oportunidades.



Óscar Barreto. El futbolista ya había pasado por el azul en 2016 y se fue en 2017. Luego, volvió de Portugal en 2018 y hasta la fecha, contando su primera ocasión, logró jugar 52 encuentros, anotando tres goles.



Cuéntenos aquí, o en redes sociales, por su opinión sobre quiénes se deberían quedar o irse del club.