Santa Fe vs. Millonarios, primer clásico del año para probar y ganar

Santa Fe llega con un mejor fútbol mostrado en el primer partido, juego en el que derrotó por 2-1 a Cali. Millonarios, sin hacerlo mal, dejó ver algunas fallas en el empate que tuvo por 1-1 contra América en el Torneo Espn. Este miércoles, a las 7:00 p.m., se dará inicio al primer clásico del 2020 y que definiría a un finalista de este campeonato.



Alberto Gamero, por su parte, dirigirá su primer clásico y Harold Rivera ya tendría otro más a su historial. Ambos clubes cuentan con nuevos nombres y refuerzos de su plantilla, que podrían dar un mano en este encuentro.

Empecemos por el local: Millonarios. El cuadro azul dejó un poco de preocupación por su fútbol, pero no es nada que no se pueda arreglar. Gamero llegó para eso y busca afianzar una idea de juego ofensiva, con un equipo que siempre salga a buscar el partido. Es muy temprano aún para ser crítico de lo que se ha hecho.



La dupla de Ayron del Valle y José Ortíz, junto a Hansel Zapata, parece que puede dar resultados y sería el 'tridente' ofensivo que estaría frente a Santa Fe. Del Valle, por su parte, tiene buenos recuerdos contra el cuadro rojo.



Santa Fe no se queda atrás y mostró una mejor cara, aunque tuvo en frente un flojo rival como Cali, que fue un total desorden en todas sus líneas. Los rojos probaron varios nombres nuevos, canteranos y posibles ausencias para el equipo principal.



Harold Rivera, por su parte, mantiene el proceso y sigue con la ilusión de lo que no logró el semestre pasado luego de perder en aquella 'semifinal' contra el campeón de la Liga: América.

Fecha: miércoles 15 de enero de 2020



Hora: 7:00 p.m.



Estadio: El Campín



TV: Espn 2