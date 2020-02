¿Quién no conoce el reglamento? Claras declaraciones de Duque y Novoa

La polémica más grande de la tercera fecha de la Liga, en la que hubo varias, se vivió en el partido entre Millonarios y La Equidad. El encuentro terminó 2-2, pero uno de los goles de Carlos Peralta, delantero asegurador, fue muy protestado por los jugadores embajadores.

El hecho fue así: el balón pegó en Jhon Hinestroza y el partido se tuvo que reanudar con balón a tierra. Walmer Pacheco pateó el esférico hasta el área de Millonarios y Carlos Peralta presionó a Juan Pablo Vargas, quitándole el esférico y anotando el gol. Los jugadores del embajador protestaron por la falta de juego limpio, pero de igual manera el juez validó el gol.

Posterior al encuentro, Jhon Duque se refirió a esta acción y señaló que “Me dio mucha rabia porque en primer lugar el árbitro entrega el balón y Walmer Pacheco entiendo que nos tenía que dar el balón, por eso discutí con él. Él pensó en dársela a Wuilker y el balón queda en la mitad entre Wuilker y Juan Pablo (Vargas). Peralta es el que no sé si por desconocimiento, porque no quiero juzgarlo ni pensar que fue de mala fe, va a pelear la pelota y anota el gol. Me da rabia porque es una pelota que era para Millonarios", dijo el capitán embajador.

Las declaraciones sobre esta jugada también llegaron por uno de los referentes del asegurador. Diego Novoa expresó que “las personas en el estadio y los mismos rivales deben conocer el reglamento. No era una jugada de juego de limpio sino una reanudación de juego. Nosotros tuvimos un curso de Conmebol en el que se dice que si la pelota tocaba al árbitro se reanudaba y se le daba la posición al último equipo que la tocó. Ahí demostraron que no saben el reglamento, no lo entienden y un poco de ignorancia porque no saben lo que se presentó en ese primer gol. Fue muy correcto y por convertimos el gol, porque era una reanudación de juego".

Claramente hay dos interpretaciones distintas sobre esta acción por parte de los jugadores de Millonarios y La Equidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial de la Dimayor, o la Comisión de Árbitros para dar un concepto y respaldar o no, al juez Jhon Hinestroza, quien también quedó en el ojo de la crítica.