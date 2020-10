¿Era penal para Millonarios? Polémica por una mano dentro del área

Millonarios igualó a cero en la primera parte de su partido frente al Bucaramanga. A pesar de tener algunas opciones por la vía aérea, los de Alberto Gamero no pudieron vencer el cerrojo de Jefersson Martínez.

​

Eso sí, la polémica no faltó. El juez central, Diego Escalante, no sancionó una mano dentro del área del defensor Cristhian Subero.



¿Era penal para Millonarios?

SE "COMIÓ" UN PENALTI

Está mano de Subero del Bucaramanga en su juego contra Millonarios era un claro penalty que el árbitro Diego Escalante no dió. Se equivocó el juez antioqueño pues el defensor "Bucaro" la tiene abierta y además hace un movimiento adicional para tocar el balon pic.twitter.com/VV4IDupbcP — joseborda (@joseborda1) October 3, 2020