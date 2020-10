Millonarios no levanta cabeza... Tibio empate a cero con Bucaramanga

En la jornada 11 del fútbol colombiano, Millonarios igualó a cero con Bucaramanga en El Campín y sigue sin poder ganar. Los de Alberto Gamero lucharon más de lo que jugaron, pero el resultado nunca llegó.



Millonarios salió buscando el partido desde el comienzo y a los tres minutos tuvo su primera opción clara. Centro de costado que cabeceó bien Ricardo Márquez, pero aún mejor fue la respuesta del arquero ex-Millonarios Jefferson Martínez.



El partido prosiguió con ocasiones aisladas de lado y lado. Tanto Pérez como Caballero trataron de marcar diferencia en el equipo leopardo, mientras el ‘Chicho’ Arango buscaba asociarse con Godoy y Márquez para el local.



A los 24 minutos llegaría la mejor opción de Millonarios. Godoy levantó un centro que Pereira cabeceó en el segundo palo, pero nuevamente apareció Martínez. En el tiro de esquina posterior, Márquez peinó y no alcanzó a llegar Arango por detrás.



Los de Alberto Gamero dominaron, mantenían la posesión y aún así les faltó el último puntazo en cada jugada. La claridad en ataque era nula por el el buen posicionamiento en defensa del rival.

​

A los 42', nuevamente el juego aéreo hizo efecto en Millonarios. Godoy sacó un tiro de esquina y el ‘Chicho’ ganó por arriba, pero su cabezazo se fue apenas desviado.



El juez central Diego Escalante no sancionó dos manos en favor del conjunto local. La más determinante fue de Cristhian Subero, a quien el balón le golpeó el brazo dentro del área. Penal no sancionado.



Para el segundo tiempo, las opciones disminuyeron en demasía. A los 49' los locales repitieron la fórmula de todo el partido: juego aéreo. Centro al área de Felipe Román que no pudo concretar Juan Pablo Vargas. Su cabezazo se fue apenas arriba del travesaño.



Transcurrió el duelo sin mayores emociones, un bache profundo.

​

La siguiente aproximación importante sería a los 76 minutos. El ‘Chicho’ Arango comandó una gran contra dejando a dos rivales en el camino, probó suerte de media distancia y apareció Martínez para salvar a la visita. La más clara de la segunda mitad. Cuatro después Pereira y Montoya elaboraron una gran jugada colectiva que no pudo finalizar Román. Fuerte derechazo que se fue desviado.



A los 87 minutos llegarían pésimas noticias para Gamero. Felipe Banguero salió expulsado, roja directa, y dejó al equipo capitalino con diez hombres en cancha. Justamente para el futbolista que cumplía 100 partidos como albiazul.