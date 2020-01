'Hay muchas cosas por corregir': Alberto Gamero, en su primer partido

Luego del empate 1-1 con El América, el técnico de Millonarios Alberto Gamero entregó sus impresiones de lo que fue su primer partido al frente del cuadro azul. "Hay muchas cosas por corregir, pero para ser el primer partido, creo que fue un buen comienzo", dijo.

Para Gamero es importante este tipo de fogueos pues en los partidos es donde salen a flote los errores. "Llevamos 12 sesiones de entrenamientos y los errores se ven mucho más en los partidos. No es lo mismo entrenar que jugar. Eso va a ser para todos, no va a haber mucho tiempo para engranar a los nuevos", dijo Gamero en la rueda de prensa.



Gamero resaltó la actitud del equipo, que tuvo a los cinco nuevos. "Mostraron dinámica, me gustó mucho la actitud de los jugadores, el temperamento que mostraron hoy", señaló Gamero.



En general, Gamero salió contento con el desempeño de los debutantes. "Vargas, Ospina y Perlaza me parece que tuvieron una muy buena presentación, creo que Perlaza le dio salida al equipo... De los que entraron me gustó mucho lo que hizo Arango y Vega, que le dio equilibrio al equipo".