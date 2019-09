Los cambios que tendría Millonarios para recibir a Alianza Petrolera

Millonarios se prepara para recibir este jueves al Alianza Petrolera, el líder de la Liga II-2019, en el juego que abrirá la jornada 13, en el estadio El Campín. El técnico Jorge Luis Pinto anunció que hará cambios en su nómina: una obligada por suspensión y otra por decisión técnica, dentro de las rotaciones que viene realizando en esta temporada. Estas son las principales frases de Pinto en la rueda de prensa que ofreció este miércoles.

Millonarios no podrá contar con el lateral derecho Andrés Felipe Román, quien cumplirá una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. “Va a jugar Palacios. Muy probablemente juegue Bertel también. Estoy valorando, pero esos dos pueden ser cambios reales”, dijo el técnico santandereano, quien descartó la posibilidad de jugar con línea de cinco, ya que no ha tenido mucho tiempo para entrenarla.



Sobre si podrían jugar juntos Ortiz y González Lasso: “Ya jugaron un rato. Va a venir la posibilidad y no solo él sino también ‘Chicho’ (Arango). Tenemos tres hombres de punta que van a ser muy útiles. El fenómeno de Lasso en Medellín fue importantísimo. No jugando por el costado, sino en el remate del partido, de centro delantero, yo sabía que iba a causar daño, porque uno no se puede abrir tanto y pudimos sacar provecho de eso”.



Sobre si va encontrando el equipo tipo: “Cierto, cierto. Lo estamos haciendo sin quitarle la opción a otros, porque en mi manejo táctico hay relevos, lo que ustedes llaman rotaciones. No lo voy a descartar. Estamos encontrando el grupo que de pronto sea el más protagonista, el más llamado a competir. Pero a su lado hay hombres que están hay cerquita, peleando la posición y dando relevos en momentos de desgaste”.



A cerca del horario del partido y cómo beneficia a Millonarios: “Los partidos de noche son más frescos y más rápidos. Rueda el balón más rápido. Puede ser que nos sirva. Indudablemente, hay que sacarle provecho a la plaza, a la cancha y al ambiente. Así como cuando vamos a Barranca y el calor es hostigante y nos perjudica a veces, nosotros tenemos que saber que tenemos que sacarle provecho no solamente a la altura sino a la velocidad de juego”.