Gamero, fiel a esquema: con pocos cambios enfrentará a Bucaramanga

Luego de empatar el clásico frente a Santa Fe por 1-1, Millonarios no tiene margen de error en la Liga, y dependerá de su rendimiento perfecto para soñar con un cupo entre los ocho clasificados a los playoffs.

El próximo reto del equipo embajador será este viernes frente a Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín. Alberto Gamero sabe que solo le sirve ganar, por lo que espera que su equipo, se apodere en casa, y consiga la tan anhelada victoria:



"La idea es darle continuidad a lo que nos dimos cuenta que, a pesar del resultado, salió bien. (Contra Santa Fe) Hubo cosas muy buenas, un equipo mucho más solido, faltó un poco más de manejo pero eso se va ganando. Me gustó mucho la estructura porque al fin de cuentas, en momentos nos convertimos al 4-3-3 partiendo del 4-4-2. Le queremos dar continuidad a lo que nos gustó y esperemos que sea mucho mejor".



Asimismo, el DT samario se refirió al proceso que lleva desde su llegada, pues Gamero sabe que los resultados no lo han acompañado, pero está seguro del buen trabajo que lleva con sus dirigidos "Los resultados no se han dado, no porque el equipo esté jugando mal, no porque el equipo no se le vea nada. Yo sé que esto es de merecimiento, pero creo que el grupo está haciendo un trabajo, un esfuerzo, para salir a ganar los partidos. Nos toca mejorar, pero indudablemente, en estos partidos después de la pandemia se vieron cosas importantes, cosas interesantes".

En cuanto a las novedades para el partido frente a Bucaramanga, Gamero dejó entrever que utilizará la misma nómina que usó en el clásico capitalino, aunque la duda, una vez más, estaría en el portero encargado de custodiar el arco:



"Un arquero que de pronto se equivocó en una sola jugada, nos cuesta un resultado que era favorable para nosotros, pero hoy en día a nivel nacional e internacional los porteros se están equivocando mucho, entonces hay que tratar de que el arquero se equivoque lo menos posible. El arquero no está definido, Bonilla y Vargas estarán en la convocatoria, un error no puede catapultar una acción de un portero. Aquí la idea es darle confianza al grupo. La idea es darle confianza al grupo que jugó frente a Santa Fe", precisó el DT en rueda de prensa.

Por último, Felipe Banguero, quien jugó el partido contra Sante Fe, y que seguramente será titular frente al Atlético Bucaramanga, le envió un mensaje a la hinchada, luego de la seguidilla de malos resultados: "(A la hinchada) Pedirles disculpas porque el recibimiento fue excelente en el hotel. La intención de nosotros y como se presentó el partido era para haberlo ganado, un error de concentración nos cuesta y esperamos que mañana sea la oportunidad de arrancar una senda victoriosa. A la hinchada siempre decirle gracias, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a seguirlo dando todo dentro del terreno de juego", concluyó.