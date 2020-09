Empate con sabor amargo: Gamero y el análisis tras disputar el clásico

Este domingo, Santa Fe y Millonarios disputaron el clásico capitalino número 301 de la historia, el cual terminó 1-1, dejando una sensación amarga a los embajadores, luego de que en el último minuto del partido se les escapara la victoria tras un error del guardameta Bonilla.

Finalizado el partido, Alberto Gamero, DT de Millonarios, habló con la prensa y expresó sus sensaciones después de ese empate amargo en el clásico bogotano. Gamero aseguró que su equipo mostró varias mejorías, y así mimo, señaló que el resultado en la tabla de posiciones no refleja lo que la plantilla ha demostrado en la cancha:



"Nosotros hemos tenido mejorías, yo por eso, la tristeza que tengo hoy es esa. Hoy Millonarios no tiene que tener ese puntaje que tiene hoy por lo que ha mostrado en la cancha. Hemos estado tranquilos porque el equipo ha mostrado diferentes estructuras y la estructura de hoy de 4-2-3-1 me parece que fue interesante".



"Hoy fue un partido disputado, sabíamos que iban a haber pocos toques de ellos y de nosotros por lo que era el clásico. En todo momento queríamos ganarlo pero desafortunadamente en la última jugada nos equivocamos y nos empatan. Este equipo tiene que tener la frente en alto porque el puntaje que tiene no es lo que está reflejando la cancha", precisó.



El estratega samario manifestó que, además del sinsabor que le dejó el resultado, confía en nivel de juego que ha demostrado su equipo, y aseguró que de a poco, el equipo se está acercando al Millonarios que él quiere:



"Me deja una sensación amarga, pero ya hablé con mis jugadores y me parece que hoy la situación y como está Millonarios en la tabla, me parece que estamos estructurando algo muy bueno. Nos falta ese poquitico como hoy. Se está acercando a ese Millonarios que yo quiero", concluyó.