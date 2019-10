Inexpugnable: Millonarios busca imponer una marca jugando en casa

Después de la derrota frente al Envigado, en la primera fecha de la Liga II-2019, Millonarios convirtió el estadio El Campín en su fortín: el cuadro azul ganó seis partidos consecutivos en los que anotó 12 goles (2,00 por juego). Esta es una racha que solo había conseguido dos veces en los torneos cortos, desde el 2002, por lo que un triunfo contra Patriotas, este domingo, le permitiría alcanzar una racha que nunca había hecho en estos torneos semestrales y algo que no lograba desde 1994.

En los inicios del fútbol colombiano visitar a Millonarios en el estadio El Campín era una auténtica tortura: los equipos salían goleados y muy agotados por la altitud de la capital. Con el tiempo, esa ventaja se fue perdiendo y los equipos llegaban muy bien preparados para llevarse puntos del máximo escenario bogotano.



Por eso, uno de los objetivos de Jorge Luis Pinto a su llegada al club azul fue hacerlo fuerte en casa y lo ha logrado, pues en el acumulado del 2019 es el equipo con más victorias de local (14 en 20 partidos), solo cedió tres empates y fue derrotado tres veces (Tolima, América y Envigado).



Millonarios lleva seis victorias consecutivas en condición de local y este domingo podría imponer su mejor marca en los torneos cortos con siete triunfos al hilo. Con el triunfo sobre Alianza Petrolera, de la fecha 13, el equipo azul igualó su mejor racha en estos torneos semestrales, que había conseguido dos veces: en el 2016 (con victorias sobre Jaguares, Tolima, Santa Fe, Nacional, Chicó y Junior) y en el 2012 (triunfos contra Junior, Cúcuta, Quindío, Envigado, Tolima y Pasto).



El cuadro embajador no logra encadenar siete victorias seguidas en casa (contando únicamente partidos de Liga) desde 1994, cuando el equipo dirigido por Vladimir Popovic venció al Bucaramanga, Envigado, Nacional, Once Caldas, Cali, Junior y de nuevo Once Caldas, entre el 14 de septiembre y el 20 de noviembre.

Las mejores rachas de victorias seguidas en casa en la historia de Millonarios



1967-1968

15 triunfos como local entre el 23 de julio de 1967 y el 10 de marzo de 1968.



1969

14 victorias en un mismo torneo (11 con la valla invicta), entre el 1 de mayo y el 19 de octubre.



1972

12 triunfos consecutivos (7 sin recibir goles), entre el 13 de agosto y el 10 de diciembre.