Millonarios le reza a los visitantes: así terminaría octavo esta fecha

Millonarios perdió este sábado con Junior 1-0 y quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones en la Liga II-2019. Ahora espera que sus rivales no ganen y lo saquen de los ocho primeros, pues quedaría en posición complicada para clasificarse a los cuadrangulares.

El embajador, que sumó un punto de los últimos 15 en disputa, le rezará a dos equipos visitantes este domingo, pues de sumar y no permitir la victoria de sus rivales, permitirá que Millonarios siga en el selecto grupo de los ocho.



¿Qué debe pasar para que Millonarios no salga de los ocho? Con 27 unidades necesita que Santa Fe y Medellín no ganen sus partidos, Pero ambos juegan de locales. Por eso le harán fuerza a Unión Magdalena y a Alianza Petrolera, respectivamente.



Si cardenales o poderosos ganan, cualquiera de los dos, desplazarán a Millonarios y lo dejarán fuera de los ocho. Peor ojo, si ganan ambos, relegarán al albiazul al décimo lugar y complicarán más las cosas para los dirigidos por Jorge Luis Pinto.



Es así que Millonarios espera que el ciclón y los petroleros ganen de visitantes. O por lo menos que empaten. Las matemáticas permiten ilusionarse con no salir de los ocho, pero deberán darse dos hazañas.