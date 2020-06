Camacho rompe el silencio: con vehemencia responde a las polémicas

Enrique Camacho rompió por fin su silencio respecto a la situación actual de Millonarios, en la que hay muchas polémicas sobre las llegadas y salidas para el segundo semestre del año.



En diálogo con el VBar, de Caracol Radio, el directivo embajador respondió sobre todas las dudas sobre los jugadores y la situación financiera del club.

Sobre Faríñez confirmó su salida al Lens de Francia: “Vamos a facilitar para que se haga esta operación y él pueda ir a luchar por un lugar en la titular”.

Quizás unos temas más espinosos es la salida de Jefferson Martínez. Según Camacho, la decisión se tomó luego de que el jugador presentara la carta de finalización del contrato.

“Él presentó una carta de finalización de contrato y no renovación. Él decidió terminar el contrato y del club no acercamos a él. Ese contacto hizo que él hiciera peticiones que no logramos cumplir por la situación financiera del club”, explicó Camacho. Sobre la posición de Envigado, club que también está en este negocio por el arquero, el presidente explicó que “una de las tres partes que firmó ese contrato no la cumplió y por eso se acaba el contrato”, dijo

Otro de los jugadores que no continúa en el equipo es Hansel Zapata. El extremo ya no pertenece a la institución y está con La Equidad.

“Con el jugador, su representante y La Equidad se llegó a un acuerdo y él ya está entrenando con ese club (La Equidad). Tigres de México también tiene un porcentaje sobre el jugador”, explicó.

Algunas versiones aseguraban que Juan Pablo Vargas se podría ir del equipo, sin embargo, el presidente anunció que “nuestra intención es seguir con él y se llegó a un acuerdo de pago que permita cumplir con todo”.

Finalmente, Camacho explicó que “no hay ninguna decisión que se haya tomado sin la orientación del cuerpo técnico”, encabezado por Alberto Gamero, quien ahora deberá rearmar parte de su equipo.