Aferrado: qué necesita Millonarios para mantenerse entre los ocho

Millonarios arranca la fecha 18 de la Liga II-2019 en la séptima casilla con 27 puntos (+0), los mismos del Cali, que lo supera por diferencia de gol (+5). El cuadro ‘embajador’, que viene de una racha de cuatro fechas sin ganar, con tres derrotas y un empate, buscará cortar ese mal momento pues sabe que un revés más le significará quedar fuera de los ocho primeros por segunda vez en el semestre, el que sería un duro golpe anímico para enfrentar el clásico en la penúltima jornada.

El conjunto azul estuvo por fuera de los ocho primeros únicamente al final de la primera fecha, cuando perdió en casa 1-2 con Envigado. Las cinco victorias y dos empates que tuvo en las siguientes siete jornadas le sirvieron incluso para tocar el tope de la tabla en las fechas 7 y 8.



Después tuvo altibajos, pero no salió de los ocho primeros y solo hasta ahora está en riesgo de dejar su puesto entre los que consiguen la clasificación.



La victoria le permitiría llegar a los 30 puntos, pues desplazaría a un rival directo como es el Junior, que tiene 28. No interesarían los triunfos de los rivales que tiene por encima, como el Cali (27), Cúcuta (28) y América (32). Así se haría inalcanzable para sus rivales que vienen empujando por abajo como el Tolima (25), Santa Fe (25).



También le conviene a Millonarios y a los que están peleando un cupo que el Once Caldas, que recibe al Huila y el Medellín, que recibe a Alianza Petrolera, pierdan, con lo quedarían prácticamente fuera de competencia (con una posibilidad matemática, pero muy complicada).



Si se da un empate con el Junior en Barranquilla, a Millonarios le conviene que sus rivales más cercanos en la tabla también igualen o pierdan en algunos casos: le convendría que el Cúcuta (28) le gane al Tolima (25), en Ibagué, para dejarlo rezagado. También que el Unión le empate o le gane al Santa Fe, que viene impulsado con 25 puntos.



Si pierde contra el Junior, a Millonarios le convendría que Santa Fe no le gane al Unión, que el Tolima no derrote al Cúcuta, pues esto le significaría incluso, si ganan los locales, caer hasta el puesto 11 de la tabla.