Dolor, pero sin preocupación: Gamero, sobre la derrota de Millonarios

Millonarios perdió por 2-1 contra Deportivo Pasto en casa y tuvo un amargo debut en la Liga I-2020. Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, no pudo contrarrestar el ataque del club volcánico y conoció su primera derrota oficial con el equipo bogotano.

"Me duele porque perdimos, pero la preocupación no me ronda la cabeza porque jugamos un gran partido con Alianza Lima. Cometimos errores y en los momentos cuando mejor estábamos jugando, Pasto nos hace el primer gol, luego el segundo y ya con un 2-0 nos tocó remar. Valoró el esfuerzo que hicieron, las ganas que tuvieron de empatar el partido", dijo.



Por otro lado, habló sobre los errores que tuvo el conjunto azul y explicó en qué los superaron. Ahora, Millonarios debe mejorar y sumar sus primeros puntos en la siguiente fecha contra Cúcuta.



“La conclusión que tengo es que cometimos errores y los errores se pagan. Enfrentamos a un equipo con buen pie, buena posesión de balón, el marcador les favoreció y se tomaron mucha más confianza. Hay cosas buenas y cosas por mejorar", contó.



Finalmente, habló sobre el VAR y la polémica que hubo. También, sobre el tiempo en que se demoraron en tomar la decisión.



"No creo que lo del VAR vuelva a pasar porque la verdad fue mucho tiempo, no tiene que durar tanto. Para el ganador es bueno, para el perdedor no. El desespero para nosotros fue mayor todavía. Se paró 10 minutos el partido y no dieron más tiempo", finalizó.