¿Quien quiere un refuerzo de lujo? La puja por contratar a Guarín

El exjugador de la selección Colombia, Fredy Guarín, ha sido el objetivo de grandes equipos a nivel nacional e internacional tras su salida de Shanghái Shenhua. Luego de su paso por el fútbol chino, el mediocampista ha sido vinculado con muchos equipos, y el mismo jugador ha confirmado que esta analizando todas las propuestas.

Guarín esta en Colombia entrenándose para no perder la forma y disfrutar de su familia. No obstante, también ha tenido tiempo para platicar con los medios donde ha dejado pistas sobre su futuro. Tal vez, el equipo con el que más se la ha vinculado es con Millonarios, pues este no oculta el amor que le tiene al embajador y aseguró: "Siempre ha sido un sueño para mí jugar en Millonarios, para mi familia también, tengo ese sueño mientras pueda jugar al fútbol bien".

Tras la presión ejercida por el deseo de la hinchada de contar con el jugador en la plantilla azul, Enrique Camacho, presidente del club embajador, aseguró que les encantaría contar con el exjugador de Inter de Milán pero el cupo para la inscripción de jugadores esta completo.



"A nosotros nos interesa y nos encanta Freddy Guarín, pero este campeonato es imposible porque ya tenemos los cupos llenos", aseguró Camacho.

Sin embargo, el dirigente azul también confirmo acercamientos con el representante de Fredy Guarín, lo que abriría la puerta para que el boyacense pueda cumplir su sueño en el primer semestre de 2020.



Ahora, queda mucho tiempo para el próximo semestre y el jugador sigue recibiendo propuestas y el mismo ha confirmado negociaciones con varios equipos del FPC y del exterior.

Envigado FC aparece como uno de los grandes opcionados para tener los servicios del volante durante este semestre, pues el técnico naranja, Eduardo Lara, lo conoce bien y se ha comunicado con el jugador para adelantar la gestión, como adelantó el futbolista en entrevista con el 'Vbar' Caracol. "En Colombia hay una posibilidad muy real, hablé con Eduardo Lara de Envigado, me pidió que fuera, pero hay otros colores y uno nunca sabe", contó Guarín.

A pesar de las declaraciones del jugador, varios equipos colombianos le siguen la pista al jugador, entre eso Medellín y Junior y aunque no se refirió a los equipos, si habló sobre las ciudades. Sobre Medellín dijo que es una ciudad que le gusta mucho, además, de que su familia y la de su esposa viven allí, por lo que sería una gran opción. Mientras que de Barranquilla aseguró que nunca pudo acostumbrarse al clima.



Del fútbol del exterior también es pretendido, pues en días anteriores se conoció el interés de Flamengo en contar con los servicios del jugador. No obstante, la opción más real y confirmada por el jugador es la posibilidad de ir a jugar en el fútbol de los Estados Unidos. "Estoy esperando algo de Estados Unidos que sería para enero del próximo año. Sin embargo, como soy jugador libre tengo la posibilidad de firmar en cualquier equipo", dijo el exjugador de Boca Juniors.

Finalmente, Fredy Guarín sigue entrenándose a la espera de conocer su futuro y, aunque su deseo más grande es jugar con Millonarios, no descarta la posibilidad para otros equipos. Lo cierto, es que el boyacense no le faltan opciones y seguramente muy pronto tendremos noticias del mundialista con la Selección Colombia.