Ricardo Márquez se confiesa: opciones de ir a Europa o a Nacional

Ricardo Márquez es uno de los delanteros más apetecidos en el fútbol colombiano, y que Millonarios logró contratar durante la suspensión de la Liga a causa de la pandemia. El joven atacante, que pasó por la Selección Colombia Sub-23 este año, está comprometido y motivado en el club albiazul.



“Me ha costado un poco la altura, pero estoy trabajando para jugar bien y demostrar quién soy. Estar en un equipo grande trae muchas responsabilidades y si estoy acá es por algo; tengo que demostrar de qué estoy hecho y poder ayudar al equipo tras la salida de José Ortiz”, dijo Márquez en conversación con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2.



Márquez confesó que antes de llegar a Millonarios, pudo ir al fútbol europeo. De su fichaje quedó la sensación de que no quería llegar a Bogotá, pues prefería jugar en Portugal. Así, el jugador quiso aclarar las cosas: “Todos los jugadores quieren estar en Europa, entonces yo creo que ahí de pronto muchos se equivocaron. Había una oferta (Nacional Madeira), pero al final no se pudo concretar. Luego viene Millonarios, hace una oferta que sí se pudo concretar y yo con todo el amor del mundo la acepté, porque ya conozco la institución, estuve acá y sé lo que es vestir la camisa de un equipo grande como Millonarios”.



“Yo nunca dudé de venir a Millonarios, porque sé que es una gran institución y todo lo que abarca. Hubo muchas especulaciones y no es cierto, no sé qué más decir porque todo lo toman a mal. No es cierto que yo menosprecié al equipo, sé dónde estoy y lo que tengo que demostrar”, agregó.



Finalmente, el ‘Caballo’ aseguró que estuvo cerca de jugar en Atlético Nacional, antes que en Millonarios. “Sí fue cierto el interés de Nacional, pero no llegaron a un acuerdo, algo como lo que pasó con el equipo de Europa; así son las cosas en el fútbol, de pronto no se terminó la negociación. Pero, la verdad, como dije, yo estoy enfocado en Millonarios”.