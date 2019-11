Caliente y picante discusión de Lunari por acercamiento a Millonarios

Millonarios sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la salida de Jorge Luis Pinto del banquillo embajador. Ricardo Lunari confirmó que se acercó su hoja de vida al club en redes sociales y se generó una fuerte molestia.



Esteban Jaramillo, periodista reconocido del país, criticó de gran manera el acercamiento del exfutbolista, haciendo referencia a lo que Lunari ha dicho sobre el club y la dirigencia. supuestamente, en el programa televisivo en el que participa.

"No te lo puedo creer. Ricardo Lunari presiona a los directivos de Millonarios por su mala campaña y luego pide pista como nuevo director técnico. No te entiendo Ricardo", publicó en Twitter.



El argentino no se quedó callado y salió con todo, explicando el tema y dejando revuelo con los hinchas de Millonarios, que apoyaron al técnico que tuvo un fallido paso por el club.



"Donde pido pista para ser técnico de Millonarios, Esteban? Y hay que aplaudir a los directivos cuando se están equivocando? Trabajo y digo lo que pienso porque no me debo a nadie. Jamás voy a aplaudir cuando las cosas se hacen mal. Es lo normal. Soy entrenador, tengo representante y él debe conseguirme trabajo. Millonarios no tiene entrenador, lógicamente él acerca mi hoja de vida. Está mal querer trabajar? Debe haber muy pocos técnicos que quieran más a Millos que yo.", mencionó Lunari.



Finalmente, el periodista colombiano terminó respondiendo y mencionó: "Tienes todo el derecho. Hoy en los clubes no se habla de amor, que no se discute, sino de calidad en el trabajo. No hablo de aplausos porque he sido crítico. Solo que no debo pedir un puesto a quien desapruebo".