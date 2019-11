¿Leonel Álvarez a Millonarios? Decisiva respuesta de Enrique Camacho

Millonarios sigue en el proceso para buscar a su nuevo entrenador luego del fracaso que tuvo en 2019 con dos eliminaciones de la liga local. Enrique Camacho, presidente del azul, contó detalles de esto.



Primero empezó hablando de lo que se busca para el banquillo del cuadro embajador, mencionando también la razón por la que salieron de Miguel Ángel Russo y llegó Jorge Luis Pinto.

"Después de Russo tratamos de buscar un técnico mas serio y más rígido como Jorge Luis Pinto. Tratamos de hacer lo posible para gestionar la crisis en el equipo. Creamos una serie de incentivos, entre ellos unos incentivos monetarios muy importantes", dijo en 'La Jugada'.



Por otro lado, empezó a mencionar que se buscaba un entrenador nacional, pero que no se descarta un extranjero. Además, negó que se reuniría con Leonel Álvarez.



"Hemos hablado con varios técnicos. Estamos buscando en el mercado local técnicos nacionales. Pero, no hemos desechado la posibilidad de buscar en el plano internacional. ¿Con Leonel?, yo con Leonel Álvarez nunca he pensado reunirme", dijo en 'La Jugada'.