Millonarios abrirá el FPC con su partido contra Cali: hay fecha

El fútbol de Colombia finalmente encontró su rumbo y, tras cinco meses de ausencia, lograron definir fechas y demás temas. La Superliga entre Junior y América se jugará este 8 y 11 de septiembre. Así las cosas, también hay fechas para los aplazados.



Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, le confirmó a 'Blu Radio' que el primer partido del FPC será el 13 de septiembre entre Cali y Millonarios (juego aplazado). El 14 se disputará Pasto vs. Tolima.

"Les adelanto que Cali vs. Millonarios se jugará el 13 de septiembre y Pasto vs. Tolima el 14", dijo el presidente al medio antes mencionado.



Finalmente, este 13 de septiembre volverá el fútbol en el país y Cali vs. Millonarios será el partido que inaugure este torneo en el regreso. El mismo presidente además contó que en los próximos días habrá una asamblea para definir los detalles de estatutos y demás.

#AlAire "Ya está definido el formato en que se va a jugar por parte nuestra, pero los equipos tienen que dar la última palabra": Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, habla en #BlogDeportivo — Blog Deportivo (@blogdeportivo) September 1, 2020

Recordemos que el Gobierno ya emitió un protocolo de bioseguridad y que los equipos ya tienen el aval para los entrenamientos conjuntos, tema que es prioridad antes del regreso del FPC.