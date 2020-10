¿Cuándo regresará Mackalister? Millonarios y Gamero están a la espera

Millonarios pasó el trago amargo del empate 1-1 frente a Santa Fe, y ya piensa en lo que será el partido de este viernes frente a Atlético Bucaramanga, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El cuadro embajador no tiene margen de error, y deberá ganarle, en casa, al equipo leopardo para soñar con la clasificación a los playoffs.



Además de los malos resultados, Alberto Gamero tiene una gran preocupación desde la reanudación del fútbol en el mes de septiembre. En el partido frente a Deportivo Cali, que significó el regreso a competencias, David Mackalister Silva sufrió lesión muscular que lo sacó del partido a los 20 minutos, y que posteriormente, lo ha dejado fuera de las últimas convocatorias.



Indudablemente, la ausencia del volante de 33 años es una baja sensible para el esquema que pretende Alberto Gamero con Millonarios, y es por eso, que, ante la duda, el DT embajador se refirió al tema y aclaró la situación con el jugador bogotano.



"Lo de Mackalister viene mejor. No va a estar frente a Bucaramanga, lo más seguro es que no va a estar contra Deportes Tolima. Vamos a mirar para la otra semana porque fue una lesión que de pronto se encrudeció, nos aceleramos en eso y lo que queremos es que él esté bien porque es un jugador que no da una mano importante", manifestó el entrenador en la rueda de prensa virtual.

Así las cosas, Millonarios deberá esperar un par de fechas más para contar con David Mackalister Silva, se espera que el volante reciba el alta médica en los próximos días, y pueda estar en la convocatoria para los partidos frente a Águilas Doradas o Envigado.