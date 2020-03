¡No los favorece! Millonarios y clubes que sufren por formato de Liga

Finalmente se decidió qué formato se usará para la Liga luego de que la Copa América fuera aplazada para el 2021. Recordemos que de eso dependía el corto torneo que había, pero igual la Dimayor y los clubes escogieron que se mantuviera como está.



El campeonato tendrá solamente cuatro clasificados, que entrarán a jugar llaves y buscar un cupo a la final. Sin embargo, hay equipos que no les favorece este tema debido al flojo torneo que han hecho en tema de puntos y rendimiento; Millonarios, uno de ellos.

Del puesto 15 para abajo, empiezan a sufrir equipos de la Liga por el apretado torneo, pues están lejos de los primeros cuatro cupos y solamente quedan 11 fechas. A Millonarios, por su parte, le quedan 12.



Bucaramanga está de 15 y es el que más unidades tiene (9), pero no se debe relajar y mantiene una diferencia de -7. Les sigue Jaguares con seis puntos, que 'perdió' a su técnico Juan Cruz Real y no muestra una buena cara en sus últimos partidos. Tiene -5 en diferencia de gol.



Luego está el tema de Millonarios, que tiene bastante complicada la clasificación. Solamente suma 6 puntos y está en el puesto 17 del torneo. Debe mejorar su fútbol y volver a sumar, pues solo ha ganado un partido en lo que va de la Liga -suma -4 en diferencia de gol-. Tiene un juego aplazado contra Cali, como visitante. Cúcuta, de 18, también tiene 6 unidades y una diferencia de -5.



Más abajo en la tabla de posiciones, de 19 y 20 están Chicó y Patriotas, respectivamente. Los recién ascendidos suman 5 puntos y tienen que hacer más para la tabla del descenso, no es tan importante la clasificación. Sin embargo, Patriotas solamente tiene 4 unidades con diferencia -6 -como Chicó- y ya piensa en la otra Liga.