Millonarios 2019: chispazos de alegría y al final, una gran decepción

Millonarios cerró su campaña del 2019 sin títulos y se tuvo que conformar con un cupo a la Copa Sudamericana. Se puede decir que ‘perdió el año’ pues de aparecer a ser el favorito para ganar la Liga, se quedó a las puertas de la final o fuera de los cuadrangulares, y de tener en el bolsillo el cupo a Libertadores, por poco se queda sin participación internacional. Jorge Luis Pinto lo intentó con una nómina corta y algunos refuerzos fueron un fiasco.

Unas cifras muy aceptables

En el acumulado del 2019 Millonarios hizo 78 puntos, 50 en el primer semestre y solo 28 en el segundo, con lo que se ubicó en la sexta casilla de la Reclasificación. Pese a que hizo menos puntos que cinco equipos, el cuadro albiazul tuvo el segundo mejor porcentaje de rendimiento con el 56,5% (78 puntos de 138 posibles) solamente superado por el campeón América de Cali que hizo 56,7%.



En total Millonarios jugó 46 partidos de Liga, de los que ganó 22, empató 12 y perdió otros 12. Anotó 61 goles (1,33 por juego) y recibió 47 (1,02 por encuentro).



En el acumulado del 2019 Millonarios fue el mejor local, con un rendimiento del 66,7% (14 victorias, 4 empates y cinco derrotas, 38 GF y 25 GC.



Como visitante fue el tercer mejor equipo, con un rendimiento del 46,3% (en 23 partidos consiguió 8 victorias, 8 empates y 7 derrotas), solo superado por el 51,2% del Tolima y el 48,15% del América.

Los puntos fuertes



Su fortaleza como local: el equipo de Pinto retomó lo que había perdido desde hace varios años y era hacerse casi que imbatible en El Campín, aprovechando la altitud de Bogotá y el apoyo de sus hinchas.



No dependía de un goleador: 16 jugadores se repartieron los 67 goles que anotó Millonarios durante el 2019. El mejor fue Juan David Pérez, con 9 goles; seguido por Fabián González Lasso, con 7, los mismos del costarricense José Guillermo Ortiz.

Las principales debilidades



La falta de fortaleza mental para los momentos definitivos: en el primer semestre se vio cuando estaba a una victoria de pasar a la final, jugaba en su casa frente a un América golpeado y terminó bailado y humillado. En el segundo semestre se frenó tras un buen comienzo y en los partidos más importantes (Tolima, América, Junior y Santa Fe) no dio pie con bola y quedó eliminado.

Los jugadores de Millonarios, frustrados por la derrota que los eliminó de la final en la Liga I. Foto: Héctor Fabio Zamora/CEET



Los defensores centrales. La salida de Andrés Cadavid dejó un gran vacío en la posición de defensor central. Pinto tuvo en el primer semestre a uno de experiencia como era el uruguayo Matías de los Santos, quien aunque no daba total seguridad, si era más seguro que hombres que llegaron para su reemplazo como José Moreno y Deivy Balanta. Además, cuando había consolidado a Luis Payares, sufrió una lesión que lo sacó varios meses y lo dejó sin ritmo.



Su apuesta por un juego directo improductivo. Pinto se propuso salir a buscar los partidos en todos los estadios, pero eso llevó al equipo a que no tuviera pausa y aunque Mackalister Silva lo intentó, terminó naufragando en ese ritmo acelerado que lo hacía impreciso.



El nivel de algunos jugadores. Millonarios no tenía grandes figuras, pero especialmente en el primer campeonato del año, todos estaban conectados, con una alta línea de rendimiento. A la hora de las definiciones, el nivel en general del equipo decayó y faltó un líder en el campo que levantara el equipo.

La figura



David Mackalister Silva: jugó 39 partidos de los 46 del año, en los que casi siempre fue el hombre clave, con su manejo en el medio campo intentó darle la pausa al juego ofensivo. Además, anotó seis goles.

David Silva junto a Jorge Luis Pinto. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

La revelación



Andrés Felipe Román. El lateral derecho de la cantera azul, que había tenido esporádicas participaciones en temporadas anteriores, al fin se consolidó como una realidad en la plantilla y le ganó el puesto a Jair Palacios. Fuerte y seguro a la hora de defender y salir tocando, y también muy incisivo cuando salía al ataque, incluso anotó tres goles en el año.

Decepción total



El momento de la lesión de Montoya en la pretemporada en los Estados Unidos. Foto: Pantallazo

Santiago Montoya: el mediocampista pasó otro año agobiado por las lesiones y no pudo demostrar su calidad con la camiseta de Millonarios. En todo el año jugó solo 19 partidos, 11 como titular y solo uno lo jugó completo. Sigue en deuda.

Pinto se rajó



Jorge Luis Pinto salió de Millonarios tras la fecha 20 de Liga II. No pudo clasificar a los cuadrangulares y perdió la opción de Copa Libertadores, a pesar de un año prolífico en puntos. Foto: Archivo

Si bien Jorge Luis Pinto armó el equipo, no pudo traer grandes refuerzos, así que hay que resaltar que hizo una gran campaña con un grupo de jugadores que no contaba con grandes figuras. Se la jugó con una figura de 4-3-3 con la que estuvo a punto de llegar a la final en el primer semestre, pero con la que quedó eliminado anticipadamente en el segundo.



Estuvo siempre envuelto en polémicas por sus duras declaraciones contra el sistema arbitral colombiano, lo que desgastó su imagen ante la prensa y los aficionados.



Acertó con un solo refuerzo: el delantero tico José Ortiz, quien comenzó muy bien y al final se contagió del bajo nivel del equipo y no volvió a anotar.

El diagnóstico es muy claro: Pinto tuvo un tercer ciclo con Millonarios en el que volvió a fracasar.